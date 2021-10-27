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В Москве объявили в розыск белый Хендай «Солярис», на котором могли скрываться убийцы семьи банкира Яхонтова

7:16:2910/27/2021
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Преступники жестоко расправились с топ-менеджером, его женой и 8-летним сыном.

Полиция вышла на след подозреваемых. Фото: Pixabay.com

В столице сотрудники правоохранительных органов вышли на след подозреваемых в страшном убийстве семьи московского банкира Михаила Яхонтова. Белый Хендай "Солярис", на котором могли скрываться предполагаемые убийцы, объявили в розыск.

О гибели целой семьи стало известно вчера. Мужчина не отвечал на звонки взрослой дочери. Девушка со своим молодым человеком направилась на квартиру к отцу, чтобы проведать его. При вскрытии двери, они обнаружили три трупа: Яхонтова, его жены и 8-летнего сына. Взрослые погибли от ножевых ранений, ребенок – от перелома шейных позвонков.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал о возможной причине убийства. Банкира Михаила Яхонтова в 2016 году судили за вывод денег из «Смоленского банка» и преднамеренное банкротство. Яхонтов тогда получил 6 лет лишения свободы, а также остался должен по гражданскому иску больше 2 миллиардов рублей.

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подозреваемыеубийство семьиРозыск.
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