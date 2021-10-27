Суд отобрал имущество у бывшей жены члена банды Цапков, которая орудовала в станице Кущевская

В Кубани во время судебного процесса было принято решение о взыскании в пользу предпринимателя Николая Гордика с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более двух миллиардов рублей.
Предприниматель требовал от обвиняемых компенсировать вред, «причиненный ему в результате совершения в отношении него противоправных действий». По итогу суда, требования были удовлетворены. С ответчиков взыскали 2 миллиарда 198 миллионов 70 тысяч 691 рубль. В ходе того же заседания суд лишил бывшую жену Цеповяза земельных участков, они пойдут в счет возмещения ущерба.
Напомним, Николай Гордик в 2011 году был признан потерпевшим по статье «Мошенничество». Ему пришлось передать три предприятия и земельные активы площадью 5 тысяч гектаров бизнесмену Федору Стрельцову по договору дарения, но в дальнейшем ими якобы распоряжались сами члены банды Цапка.