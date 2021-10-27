В Челябинске скончались двое участковых, которые пожаловались Путину, что их выселяют из квартир

На днях ГУ МВД по Челябинской области рассказали свое мнение на ситуацию со смертью двух участковых, которые конфликтовали с властями региона из-за служебного жилья. Как сообщили в пресс-службе ведомства, слух о том, что участковые умерли из-за стресса при общении с управлением собственной безопасности ГУ МВД по поводу своих судов с мэрией, не соответствуют действительности.
МВД отметили, что 19 октября этого года, один экс-сотрудник милиции умер, но он находился первым в очереди на получение жилья по социальному найму. Второй, действующий сотрудник полиции, тоже скончался. Но он не стоял в очереди на получение служебной квартиры.
Напомним, ранее появилась и информация о смерти Ивана Савельева и Сергея Дымкова, которых называли участниками группы полицейских, вступивших в конфликт с мэрией Челябинска из-за служебных квартир, полученных в доме для милиционеров. Участковые жаловались Путину во время Прямой линии, что их выселяют из служебного жилья.