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27.10
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Древний египетский гороскоп на 2022 год по дате рождения для каждого

1:00:1710/27/2021,Анна Филатова
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 Отнеситесь с пониманием ко второй половине, попробуйте вместе разобрать существующие проблемы. 

Прогноз на 2022 год согласно древнему египетскому гороскопу.
Прогноз на 2022 год согласно древнему египетскому гороскопу. Фото: Рixabay.com

Хапи (1 - 7 января19 - 28 июня1 - 7 сентября18 - 26 ноября2022 году будет для вас полон сюрпризов и не всегда приятныхНе стоит в этом году менять место жительство и место работыэто ни к чему хорошему не приведёт.

Вам следует следить за финансамичтобы бездумно их не тратить.

Амон-Ра (8 - 21 января1 -11 февраля). Год хорошо подойдет для саморазвитиядля освоения новых знаний.

Личная жизнь будет протекать в спокойном руслебез перепадов эмоцийЗдоровье будет в нормеоднако стоит остерегаться травм на производстве.

Мут (22 - 31 января8 - 22 сентября). У мужчин карьера пойдет в горуа у женщин будет застой в работеВ делах любовных

будет царить идиллия и взаимопониманиеВ финансовых вопросах нет стабильности - то густото пусто.

Геб (12 - 29 февраля20 - 31 августа). Вам предстоит побороть свою лень и медлительностьСмените работуна более денежнуюЧтобы добиться финансового благополучия необходимо приложить немало усилий.

Осирис (1 - 10 марта27 ноября - 18 декабря). Первая половина года будет весьма неоднозначнойхорошие события будут

сменяться потерями и неудачамиГод идеален для финансовых влиянийкоторые в дальнейшем дадут свои плоды.

Исида (11 - 31 марта18 - 29 октября19 - 31 декабря). Возможна длительная командировкане отказывайтесь от нееона принесет

повышение по службеСо здоровьем не будет проблемоднако присмотритесь к своему рациону питания.

Тот (1 - 19 апреля8 - 17 ноября). Этот год будет очень важен для васбудут большие изменения, связанные с недвижимостьюВ семейной жизни старайтесь не давать волю своим эмоцияминаче ваши отношения могут разрушиться.

Гор (20 апреля - 7 мая12 - 19 августа).Год будет нейтральнымбез судьбоносных измененийВозможна смена сферы

деятельностиОдинокие люди в 2022 году встретят вторую половину.

Анубис (8 - 27 мая29 июня - 13 июля). Возможны значительные финансовые потериНе стоит вкладывать деньги в

неизвестные вам проектыони могут прогореть и не принести доходаВ личной жизни будут возникать конфликтырешать

которые стоит за столом переговорова не руганью.

Сет (28 мая - 18 июня28 сентября - 2 октября). Проявите в 2022 году свои лучшие качества и тогда вас заметит руководство.

Возможно повышение на работе и финансовый дополнительный доход.

Бастет (14 - 28 июля23 - 27 сентября3 - 17 октября). Стоит уделить внимание своему здоровьюзаписаться на плавание или

в спортзалнелишними станут и пробежки по утрамНе стоит работать сверх мерычтобы это не отразилось на психическом

состоянии.

Сехмет (29 июля - 11 августа30 октября - 7 ноября). Отнеситесь с пониманием ко второй половинепопробуйте вместе

разобрать существующие проблемыСтоит как можно больше разговариватьчтобы все уладитьНа рабочем месте все будет

без измененийС финансами все остается стабильно.

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