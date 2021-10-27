Древний египетский гороскоп на 2022 год по дате рождения для каждого

Хапи (1 - 7 января, 19 - 28 июня, 1 - 7 сентября, 18 - 26 ноября. 2022 году будет для вас полон сюрпризов и не всегда приятных. Не стоит в этом году менять место жительство и место работы, это ни к чему хорошему не приведёт.
Вам следует следить за финансами, чтобы бездумно их не тратить.
Амон-Ра (8 - 21 января, 1 -11 февраля). Год хорошо подойдет для саморазвития, для освоения новых знаний.
Личная жизнь будет протекать в спокойном русле, без перепадов эмоций. Здоровье будет в норме, однако стоит остерегаться травм на производстве.
Мут (22 - 31 января, 8 - 22 сентября). У мужчин карьера пойдет в гору, а у женщин будет застой в работе. В делах любовных
будет царить идиллия и взаимопонимание. В финансовых вопросах нет стабильности - то густо, то пусто.
Геб (12 - 29 февраля, 20 - 31 августа). Вам предстоит побороть свою лень и медлительность. Смените работу, на более денежную. Чтобы добиться финансового благополучия необходимо приложить немало усилий.
Осирис (1 - 10 марта, 27 ноября - 18 декабря). Первая половина года будет весьма неоднозначной, хорошие события будут
сменяться потерями и неудачами. Год идеален для финансовых влияний, которые в дальнейшем дадут свои плоды.
Исида (11 - 31 марта, 18 - 29 октября, 19 - 31 декабря). Возможна длительная командировка, не отказывайтесь от нее, она принесет
повышение по службе. Со здоровьем не будет проблем, однако присмотритесь к своему рациону питания.
Тот (1 - 19 апреля, 8 - 17 ноября). Этот год будет очень важен для вас, будут большие изменения, связанные с недвижимостью. В семейной жизни старайтесь не давать волю своим эмоциям, иначе ваши отношения могут разрушиться.
Гор (20 апреля - 7 мая, 12 - 19 августа).Год будет нейтральным, без судьбоносных изменений. Возможна смена сферы
деятельности. Одинокие люди в 2022 году встретят вторую половину.
Анубис (8 - 27 мая, 29 июня - 13 июля). Возможны значительные финансовые потери. Не стоит вкладывать деньги в
неизвестные вам проекты, они могут прогореть и не принести дохода. В личной жизни будут возникать конфликты, решать
которые стоит за столом переговоров, а не руганью.
Сет (28 мая - 18 июня, 28 сентября - 2 октября). Проявите в 2022 году свои лучшие качества и тогда вас заметит руководство.
Возможно повышение на работе и финансовый дополнительный доход.
Бастет (14 - 28 июля, 23 - 27 сентября, 3 - 17 октября). Стоит уделить внимание своему здоровью, записаться на плавание или
в спортзал, нелишними станут и пробежки по утрам. Не стоит работать сверх меры, чтобы это не отразилось на психическом
состоянии.
Сехмет (29 июля - 11 августа, 30 октября - 7 ноября). Отнеситесь с пониманием ко второй половине, попробуйте вместе
разобрать существующие проблемы. Стоит как можно больше разговаривать, чтобы все уладить. На рабочем месте все будет
без изменений. С финансами все остается стабильно.