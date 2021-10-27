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Представитель Кадырова Ислам Хизриев задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками

10:16:1310/27/2021
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В отношении него возбуждено уголовное дело.

Представитель Кадырова в СЗФО задержан с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Фото: Flickr

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД обнаружили наркотики у руководителя представительства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева.

Задержание представителя Кадырова было произведено после того, как люксовый автомобиль Porsche Cayenne Turbo остановили полицейские и состояние водителя, который был не совсем в адекватном состоянии, заставило заподозрить его в употреблении запрещенных препаратов.

Кроме того, у Хизриева были обнаружены три грамма наркотического психостимулятора. Предварительно, он мог забрать закладку, заказанную в даркнете.

Сотрудники полиции, согласно закону, провели все процедуры, необходимые в таких случаях, (в крови были обнаружены остатки наркотиков) и задержали Хизриева на двое суток.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»). В среду, 27 октября, состоится суд, сообщает портал 47news.

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