Мужественные поздравления героям неба в День военного летчика 28 октября: отправь яркую открытку каждому защитнику Отечества

В армейской авиации России
Пилотов подготовят — высший класс.
Любые им задания по силам —
Разведка боем, перевозка грузов, связь...
Машины боевые — мощная армада,
И вооружение, одно из лучших — есть.
Но главное сегодня, мы отметить рады,
Мастерство и мужество, героизм и честь.
За полвека много сделано работы,
Но еще немало — только предстоит....
С праздником ребята, военные пилоты,
Пусть братство боевое вас хранит!
С Днем создания армейской авиации!
Самолеты пусть взлетают в неба высь,
Вашей техники коснутся инновации,
Чтоб облегчить хоть немного вашу жизнь!
Вы полны отваги, мужества, умения,
И пусть техника от вас не отстает,
Авиацию сегодня — с днем рождения,
Пусть лишь в мирный отправляется полет!
Летчики военные —
Славные ребята.
Будьте счастливы, здоровы
И всегда богаты.
Поздравляю с праздником, Сил вам всем желаю, Пусть любовь к полетам Вас не покидает.
Защищайте доблестно
Воздушные просторы.
Лица ваши добрые
Радуют нам взоры.
Стихи: Поздравок
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