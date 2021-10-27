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Мужественные поздравления героям неба в День военного летчика 28 октября: отправь яркую открытку каждому защитнику Отечества

12:15:5310/27/2021
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Днём создания армейской авиации России принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами.

День создания армейской авиации России

В армейской авиации России
Пилотов подготовят — высший класс.
Любые им задания по силам —
Разведка боем, перевозка грузов, связь...

Машины боевые — мощная армада,
И вооружение, одно из лучших — есть.
Но главное сегодня, мы отметить рады,
Мастерство и мужество, героизм и честь.

За полвека много сделано работы,
Но еще немало — только предстоит....
С праздником ребята, военные пилоты,
Пусть братство боевое вас хранит!

День создания армейской авиации России

С Днем создания армейской авиации!
Самолеты пусть взлетают в неба высь,
Вашей техники коснутся инновации,
Чтоб облегчить хоть немного вашу жизнь!

Вы полны отваги, мужества, умения,
И пусть техника от вас не отстает,
Авиацию сегодня — с днем рождения,
Пусть лишь в мирный отправляется полет!

День создания армейской авиации России

Летчики военные —
Славные ребята.
Будьте счастливы, здоровы
И всегда богаты.

Поздравляю с праздником, Сил вам всем желаю, Пусть любовь к полетам Вас не покидает.

Защищайте доблестно
Воздушные просторы.
Лица ваши добрые
Радуют нам взоры.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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