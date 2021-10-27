Американка специально толкнула россиянку Просвирнову на Кубке мира по шорт-треку в Китае

В Китае представительница США преднамеренно сбила россиянку на турнире по шорт-треку. Об этом сообщил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что такой поступок является грязным и заявил, что судья сделала вид, что не видела, потому что также является представителем США.
В результате американки пришли первыми в финале В, а россиянки пришли к финишу третьими. Софья Просвирнова разместилась на седьмой позиции на этапе Кубка мира в Пекине. Соревнования на дистанцию в 500 метров были пробными и квалификационными для ОИ 2022.
Просвирнова не раз становилась медалисткой чемпионатов мира: в 2016 году – бронзовая медаль, в 2018 году – серебряная медаль и в 2019 году на чемпионате мира снова завоевала бронзу. Также россиянка успела выиграть чемпионат Европы пять раз.