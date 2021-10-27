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Американка специально толкнула россиянку Просвирнову на Кубке мира по шорт-треку в Китае

10:31:0010/27/2021
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Судья из США сделала вид, что ничего не заметила.

Американка толкнула россиянку на соревнованиях. Фото: Pixabay.com

В Китае представительница США преднамеренно сбила россиянку на турнире по шорт-треку. Об этом сообщил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что такой поступок является грязным и заявил, что судья сделала вид, что не видела, потому что также является представителем США.

В результате американки пришли первыми в финале В, а россиянки пришли к финишу третьими. Софья Просвирнова разместилась на седьмой позиции на этапе Кубка мира в Пекине. Соревнования на дистанцию в 500 метров были пробными и квалификационными для ОИ 2022.

Просвирнова не раз становилась медалисткой чемпионатов мира: в 2016 году – бронзовая медаль, в 2018 году – серебряная медаль и в 2019 году на чемпионате мира снова завоевала бронзу. Также россиянка успела выиграть чемпионат Европы пять раз.

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Спортсшачемпионат мираШок-трек.Дмитрий Губерниев
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