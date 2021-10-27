Даты осенних каникул в школах Новосибирской области объявили власти

В школах Новосибирской области 30 октября начинаются осенние каникулы. Они продлятся до 7 ноября, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.
По словам замминистра образования региона Владимира Щукина, в подавляющем большинстве школ региона дни, объявленные нерабочими, совпадают с временем традиционных осенних каникул – с 30 октября по 7 ноября. Для образовательных организаций, у которых 30 октября было учебным днем, занятия рекомендуется перенести на другие дни.
Для воспитанников детсадов 1, 2 и 3 ноября откроют дежурные группы. Сейчас проводится анализ потребности по количеству необходимых мест в таких группах. Для профессиональных образовательных учреждений региона 1, 2 и 3 ноября также объявляются нерабочими.
Отмечается, что все школы и детсады Новосибирской области сейчас работают в штатном режиме.