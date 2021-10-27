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27.10
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Голый директор сауны набросился на отдыхавших посетителей: Испуганные женщины выбежали на улицу Челябинска

12:32:4810/27/2021
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Но и на улице их продолжал преследовать неадекватный человек. Он разбил окно в сауне и собственную машину. Очевидцы сняли "спектакль" на видео.

Голый директор пытался избить женщин в сауне в Челябинске. Фото: Рixabay

Директор одной из челябинских сауны попытался избить отдыхавших в его заведении людей. Он был абсолютно голым и очевидно в неадекватном состоянии, передает "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск".

Инцидент случился в круглосуточной сауне-гостинице на улице Каслинской. В это время компания женщин отмечала день рождения. Они в страхе выбежали на улицу, но и там их продолжал преследовать руководитель сауны.

Неадекват разбил окно в сауне, а потом начал долбить кулаками по собственному автомобилю. На видео слышен треск фар, нецензурная брань и комментарии очевидиц происшествия.

Очевидцы "спектакля" предположили, что директор выпил лишнего или употребил наркотики.

Сотрудники сауны пытались загнать обнаженного мужчину в помещение, пообещав, что "позже приедут девочки".

Деньги за испорченный отдых в сауне женщинам так и не вернули.

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