Голый директор сауны набросился на отдыхавших посетителей: Испуганные женщины выбежали на улицу Челябинска

Директор одной из челябинских сауны попытался избить отдыхавших в его заведении людей. Он был абсолютно голым и очевидно в неадекватном состоянии, передает "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск".
Инцидент случился в круглосуточной сауне-гостинице на улице Каслинской. В это время компания женщин отмечала день рождения. Они в страхе выбежали на улицу, но и там их продолжал преследовать руководитель сауны.
Неадекват разбил окно в сауне, а потом начал долбить кулаками по собственному автомобилю. На видео слышен треск фар, нецензурная брань и комментарии очевидиц происшествия.
Очевидцы "спектакля" предположили, что директор выпил лишнего или употребил наркотики.
Сотрудники сауны пытались загнать обнаженного мужчину в помещение, пообещав, что "позже приедут девочки".
Деньги за испорченный отдых в сауне женщинам так и не вернули.