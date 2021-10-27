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Из психбольницы Астрахани сбежал участник банды Басаева, его объявили в розыск

2:05:0510/27/2021
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Магомед Алханов был задержан в июне 2021 года по подозрению в участии в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 человека.

тюрьма колония
Охраняемый пациент психбольницы смог сбежать. Фото: Pixabay

В федеральный розыск объявили сбежавшего из психбольницы опасного преступника, которого задержали 4 месяца назад за военное преступление. совершенное в 2000 году. Магомед Алханов находился на лечении после признания виновным в бандитизме. О розыске сбежавшего стало известно из сообщения пресс-службы УФСИН России по Астраханской области.

Магомед Алханов был задержан в июне 2021 года по подозрению в участии в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Его имя, фамилия и дата рождения полностью совпадают с данными члена банды Шамиля Басаева.

- Для руководства операцией и координации действий с другими силовыми ведомствами развернут полевой оперативный штаб УМВД России по Астраханской области. В поисковых мероприятиях задействован весь личный состав гарнизона астраханской полиции. Ситуация находится на личном контроле у руководства УМВД России по Астраханской области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни было совершено нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В том побоище погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

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