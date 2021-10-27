Голикова: Число работающих россиян сократиться на 1 млн человек, уволят чиновников и аграриев

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России станет меньше трудящихся, причем за ближайшие 10 лет в стране число занятых граждан станет меньше на миллион человек. О будущем России Голикова рассказала на форуме «Будущее сферы труда в РФ» 27 октября.
- Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн человек, произойдет вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет, при этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых граждан, — сообщила вице-премьер.
Голикова отметила, что для работы в IT-сфере потребуется как минимум еще 2 миллиона новых специалистов. Также чиновница добавила, что в сельском хозяйстве, транспорте и госуправлении число трудящихся станет меньше из-за введения роботизации.
Ранее Татьяна Голикова пояснила, что нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября введены для того, чтобы граждане успели сделать прививки, в противном случае, локдаун продлят.