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Голикова: Число работающих россиян сократиться на 1 млн человек, уволят чиновников и аграриев

1:53:1310/27/2021
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В ближайшие 10 лет в стране может уменьшится число занятых. Но для работы в IT-сфере потребуется как минимум еще 2 миллиона новых специалистов.

Татьяна Голикова рассказала о будущем России. Фото: Flickr

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России станет меньше трудящихся, причем за ближайшие 10 лет в стране число занятых граждан станет меньше на миллион человек. О будущем России Голикова рассказала на форуме «Будущее сферы труда в РФ» 27 октября.

- Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн человек, произойдет вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет, при этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых граждан, — сообщила вице-премьер.

Голикова отметила, что для работы в IT-сфере потребуется как минимум еще 2 миллиона новых специалистов. Также чиновница добавила, что в сельском хозяйстве, транспорте и госуправлении число трудящихся станет меньше из-за введения роботизации.

Ранее Татьяна Голикова пояснила, что нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября введены для того, чтобы граждане успели сделать прививки, в противном случае, локдаун продлят.

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роботизациясокращение трудящихсязанятые гражданеТатьяна Голикова
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