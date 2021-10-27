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В Бердске у ДК "Родина" столкнулись Toyota Mark II и Mitsubishi Lancer: В ДТП есть пострадавшие

2:26:5810/27/2021
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Пассажирка «Тойоты» сильно ударилась головой, поэтому ее отвезли в больницу. На плохое самочувствие жаловалась и пассажирку «Мицубиси», но ее госпитализировать не стали. 

Один человек травмирован в ДТП возле ДК «Родина» в Бердске. Фото: autoberdsk.ru

В Бердске около Дворца культуры "Родина" вечером 27 октября произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Марк II» с алтайскими номерами и «Мицубиси Лансер». «Тойота» ехала по ул. Лунной со стороны «Семи ветров», «Мицубиси» выезжал с парковки у магазина «Монетка».

Как сообщает АвтоБердск, пассажирка «Тойоты» сильно ударилась головой, поэтому врачи "скорой" отвезли ее в больницу. На плохое самочувствие жаловалась и пассажирку «Мицубиси», но ее госпитализировать не стали.

Она рассказала, что «Тойота Марк II» превысил скорость. Это опровергает водитель «Тойоты». По его словам, когда он выехал на перекресток, «Мицубиси» неожиданно появилась на дороге. Пришлось резко тормозить.

Аварийный комиссар, вызванный на место аварии, полагает, что виноват водитель «Мицубиси», выезжавший с второстепенной дороги на главную, невзирая на то, какой свет горел пешеходам.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего. В том числе учтут запись видеорегистратора автомобиля, уступившего  дорогу «Мицубиси».

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