Как укрывать розы на зиму: какой материал выбрать и как сделать это правильно

Подготовка роз к зимовке является делом, требующим большой аккуратности и знания множества садоводческих тонкостей. Первое, что нужно сделать — это дождаться первых небольших заморозков. Обычно самой стабильной температурой является –5 °С. После первых заморозков желательно выждать еще несколько дней, чтобы убедиться, что температура воздуха точно не поднимется выше нуля. Если укрыть розы в теплую погоду, то есть великий шанс гибели растения из-за гниения или выпревания.
Большинство роз укрывается нехитрым способом. Из фанеры или ненужных досок строятся конусообразные каркасы, которые отлично защищают кусты от ветра и осадков и сохраняют важное тепло. Сверху конструкция укрывается нетканым материалом и крепится вплотную к каркасу кирпичами или колышками.
Однако каркасный способ совсем не подходит плетистым и высокорослым сортам цветка, которые требуют сильной обрезки и очистки корней от опавших листьев. Для их защиты и укрытия обычно используется любой нетканый плотный материал, предварительно зафиксировав объемные части растения проволокой у земли. Если зима ожидается ветреной и морозной, нетканый материал можно уложить в два слоя, хорошо закрепив его по краям кирпичами или колышками.
Чтобы защитить розы от воздействия осадков и еще больше усилить теплообмен от почвы, можно добавить к уже уложенному нетканому материалу полиэтиленовую пленку. Однако не стоит забывать, что цветам тоже необходим кислород, поэтому важно проделать в пленке несколько отверстий для доступа воздуха.