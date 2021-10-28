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Как укрывать розы на зиму: какой материал выбрать и как сделать это правильно

4:45:1410/28/2021
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Розы являются капризными цветами, поэтому садоводам важно знать, как правильно укрыть их на зиму, чтобы сохранить красоту цветения и не дать растению замерзнуть.

Розы считаются капризными цветами, поэтому, чтобы они радовали цветением в следующем году, важно начать заботиться о них уже сейчас. Фото: Pixabay.com
Розы считаются капризными цветами, поэтому, чтобы они радовали цветением в следующем году, важно начать заботиться о них уже сейчас. Фото: Pixabay.com

Подготовка роз к зимовке является делом, требующим большой аккуратности и знания множества садоводческих тонкостей. Первое, что нужно сделать — это дождаться первых небольших заморозков. Обычно самой стабильной температурой является –5 °С. После первых заморозков желательно выждать еще несколько дней, чтобы убедиться, что температура воздуха точно не поднимется выше нуля. Если укрыть розы в теплую погоду, то есть великий шанс гибели растения из-за гниения или выпревания.

Большинство роз укрывается нехитрым способом. Из фанеры или ненужных досок строятся конусообразные каркасы, которые отлично защищают кусты от ветра и осадков и сохраняют важное тепло. Сверху конструкция укрывается нетканым материалом и крепится вплотную к каркасу кирпичами или колышками.

Однако каркасный способ совсем не подходит плетистым и высокорослым сортам цветка, которые требуют сильной обрезки и очистки корней от опавших листьев. Для их защиты и укрытия обычно используется любой нетканый плотный материал, предварительно зафиксировав объемные части растения проволокой у земли. Если зима ожидается ветреной и морозной, нетканый материал можно уложить в два слоя, хорошо закрепив его по краям кирпичами или колышками.

Чтобы защитить розы от воздействия осадков и еще больше усилить теплообмен от почвы, можно добавить к уже уложенному нетканому материалу полиэтиленовую пленку. Однако не стоит забывать, что цветам тоже необходим кислород, поэтому важно проделать в пленке несколько отверстий для доступа воздуха.

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