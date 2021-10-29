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Лучшие даты для новогоднего корпоратива в декабре 2021 года по лунному календарю

6:15:3810/28/2021
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Выбор даты новогоднего корпоратива уже очень скоро станет актуальным вопросом для множества компаний и предприятий. Чтобы определить лучшую дату для мероприятия, стоит обратиться к лунному календарю.

Новогодние корпоративы являются неотъемлемой частью жизни многих работающий россиян. Фото: Pixabay.com
Новогодние корпоративы являются неотъемлемой частью жизни многих работающий россиян. Фото: Pixabay.com

Каждый год многие предприятия проводят в честь наступающего Нового года праздничные корпоративы. Однако подготовка к корпоративу и его проведение — это нелегкий труд, требующий большой ответственности, грамотного подхода к делу, творческих мыслей и умения комбинировать задумки с целями компании.

Готовясь к корпоративу, начинайте планировать его за несколько месяцев до самого торжества и подумайте, с какой целью вы его организовываете. Обычно корпоративы направлены на сплочение коллектива, на установку дружеских отношений и, что самое очевидное, на разряжение обстановки в момент кризиса. Такой подход поможет быстрее подготовить сценарий мероприятия.
Лучше всего в вопросе организации праздника привлечь профессионалов, которые умеют и знают, как организовать не банальные конкурсы, как выстроить программу мероприятия, чтобы все остались довольны. Не забывайте привлекать руководство и сотрудников, например, разделив между ними обязательства. Кто-то может отвечать за определенный конкурс и быть помощниками нанятых специалистов, кто-то может встречать гостей или быть ответственным за музыку.
Также праздничную атмосферу и торжественность празднику придаст дресс-код. Здесь можно оттолкнуться от предпочтений сотрудников, узнав о них в небольшом опросе, или поддаться фантазии, выбрав из сотни возможных вариантов: от классики до маскарада.

Но главный вопрос часто остается открытым: как выбрать дату для корпоратива? За ответом на него можно обратиться к лунному календарю.

Лучшие даты для проведения новогоднего корпоратива в декабре 2021 года.

Новогодние корпоративы лучше всего проводить 27, 29 и 31 декабря. Эти даты, по данным лунного календаря, наиболее благоприятны для проведения праздничных мероприятий, а также притягивают удачу и финансы.

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новый годкорпоративпраздникилунный календарь
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