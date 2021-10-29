Погода в Бердске 29 октября 2021: зачем на Руси ходили на ключ в этот день и заставляли детей смотреть на воду?

29 октября, в Бердске, прогнозируется теплая для этого времени погода. С утра воздух прогреется до нулевых отметок, а днем столбики термометра достигнут 5 градусов тепла. Ветер подует юго-западный 5,8 м/c. При относительной влажности воздуха 58%. Атмосферное давление немного повысится и составит 755 мм ртутного столба.
29 октября отмечается народно-христианский праздник Лонгин Сотник.
Его имя привыкли связывать с тем самым воином, который стоял при Кресте Господнем во время распятия Христа, а возможно и пробил своим копьем ребро Спасителя.
В этот день на Руси умывались холодной водой из колодца или ключа. Особенно старались умыть детей, считая, что это улучшит зрение. При этом некоторые христиане для улучшения остроты зрения принуждали детей смотреть на воду несколько часов подряд.
Считалось, что Лонгин Сотник не только целитель глазных болезней, но и защитник дома от нечистой силы. Что он стоит у ворот и оберегает человеческое жилище от различных опасностей.