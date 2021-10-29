Пандемия заставила людей желать больше прикосновений и близости

Человеческое тело запрограммировано на общение с людьми. Младенцы зависят от заботы не только потому, что они нуждаются в уходе и пище, но и для нормального развития.
«Взрослые тоже нуждаются в этом физическом прикосновении, чтобы чувствовать близость», - говорит Лейф Эдвард Оттесен Кеннэр, профессор психологии в NTNU, пишет Medical Xpress.
Прикоснитесь к голоду.Что с нами происходит, когда к нам прикасаются?
«Прикосновение - это положительный опыт, пока вы в безопасности и в хорошей атмосфере. Концепция жажды прикосновения, которую люди описывали во время пандемии, - это переживание отсутствия близости и близости», - говорит Кеннэр.
Психолог объясняет, что выработка организмом определенных гормонов, которые заставляют нас чувствовать себя лучше, увеличивается, когда к нам прикасаются.
«Гормоны, такие как дофамин и серотонин, регулируют стресс и тревогу. Окситоцин, часто называемый «гормоном объятий», связан с привязанностью и близостью. Мы чувствуем себя в большей безопасности, меньше подвержены стрессу и лучше общаемся с людьми, когда нас касаются, и именно поэтому мы прикасаемся к другим», - говорит он и добавляет, что физическое прикосновение заставляет нас чувствовать себя ближе и интимнее.
«Дружба углубляется, любовные отношения становятся более сексуальными, а флирт становится лучше, если добавить немного аффективных прикосновений», - говорит Кеннэр.
Прикосновение - показатель близости.«С вашей ближайшей семьей или друзьями физический контакт является маркером близости, который показывает, что вы находитесь в относительной близости. Потерять такой маркер в жизни - к сожалению», - говорит Кеннэр.
Он указывает, что ряд исследований развития документально подтверждает, что этот контакт важен для маленьких детей.
«Маленькие дети нуждаются в прикосновении для нормального развития. Отсутствие человеческого контакта и близости влияет на их эмоциональное когнитивное развитие», - говорит он.
В недавно опубликованном исследовании соавторы Кеннейр и Монс Бендиксен утверждают, что прикосновение способствует установлению связи, способствует благополучию и передает чувства и мотивацию. Прикосновение матери к своему ребенку способствует развитию тех областей мозга ребенка, которые имеют решающее значение для его социальных качеств.
Наша кожа - социальный орган.Исследование указывает на то, что кожа млекопитающих плотно заполнена специализированными нервными волокнами, которые реагируют на легкие прикосновения.
«Наша кожа полна нервов, которые положительно реагируют на ровные и мягкие медленные поглаживания. Существует определенная частота поглаживаний, которые воспринимаются как хорошие. Кожа - это социальный орган. Она помогает нам эмоционально ощущать близость. наши отношения и наша семья», - говорит Кеннэр.
Он добавляет, что чем ближе люди друг к другу, тем больше вероятность того, что они выражают свою привязанность, будучи физически близкими друг к другу.
«Эта близость включает в себя объятия, поглаживания и удержания. В разных культурах есть разные уровни прикосновения. Например, итальянские мужчины могут держаться за руки во время прогулки в общественном месте, что для многих в Норвегии покажется весьма поразительным. Мать, кормящая ребенка грудью на публике, не вызывает удивления», - говорит Кеннэр.
Исследование, в котором они с Бендиксеном участвовали в исследовании паттернов межличностного прикосновения в близких отношениях по всему миру. В исследовании приняли участие 14 000 участников из 45 разных стран. Исследование показало, что количество прикосновений в близких отношениях было выше в теплых странах, в менее консервативных и религиозных странах, а также среди молодых людей, женщин и либералов.
Принудительный статус incel для всех.«Пандемия показала нам, как большая часть населения потеряла доступ к близости и интимности, а также к сексуальным контактам. Я получил ряд вопросов от журналистов о том, насколько печально для людей отсутствие близости. - это та же ситуация, на которую люди, называющие себя инсельтами, жаловались задолго до пандемии», - говорит Кеннэр. Incels - это интернет-субкультура мужчин, которые чувствуют себя отвергнутыми в физическом и эмоциональном контакте с женщинами.
Kennair заинтересован в поиске способов побудить людей больше сочувствовать тем, кого считают посторонними.
«Раньше мы иногда высмеивали людей, которые нуждались в сексе и человеческом контакте. Потом внезапно всем это не хватало. Только когда люди, которых мы считаем такими же, как мы, переживают то же самое, мы понимаем это и проявляем сочувствие», - сказал он. говорит.
Отсутствие человеческих и социальных контактов.Кеннэр отмечает, что ограничения во время пандемии не для всех одинаково сильно ударили. Некоторые люди просто проигнорировали советы органов здравоохранения и продолжали встречаться с другими. Например, во время пандемии было роздано такое же количество презервативов и назначено такое же количество приемов по поводу заболеваний, передающихся половым путем, в студенческой службе здравоохранения во время пандемии.
«Люди следовали правилам по-разному. Самыми одинокими людьми во время пандемии были люди, которые следовали правилам, которые не были такими импульсивными и которые раньше были самыми одинокими с самого начала. И мы видели, как это происходит. ", - добавляет он, - это недостаток человеческих и социальных контактов. В частности, пожилые люди страдают от недостатка социальных контактов, объятий и физической привязанности".
Переход может показаться трудным.Когда общество снова откроется, говорит Кеннэйр, «некоторые люди почувствуют, что все кажется действительно тесным, и между людьми меньше дистанции. Для людей, которые очень осторожны, переход будет трудным, потому что они научились использовать безопасное поведение. будет переходным этапом, когда некоторые люди захотят сохранить такое поведение, как ношение маски. Некоторые из них будут рациональными, некоторые - не такими рациональными. Но будет здорово снова увидеть людей! Надеюсь, мы снова сможем путешествовать и большинство людей сочтут ослабление ограничений облегчением».
«Пандемия, возможно, научила нас тому, насколько важны социальные контакты. Есть некоторые вещи, которые мы еще не узнали. Я думаю, что важные вещи, которые мы узнаем из пандемии, произойдут позже. Мы сможем посмотреть на различия между Норвегией и Швецией, между разными частями США и сравнить долгосрочное влияние на здоровье населения, экономическую ситуацию, уязвимые группы, одиночество и т.д.»