Как можно бросить курить с электронной сигаретой?

Новое исследование UBC Okanagan показывает, что постепенное снижение уровня никотина является ключом к тому, чтобы помочь пользователям электронных сигарет бросить курить.
Исследование, опубликованное в выпуске Журнала медицинских интернет-исследований на этой неделе, имеет значение для молодых людей, которые в настоящее время увлечены и хотят отказаться от электронных сигарет, обычно называемых вейпами.
«Вейпинг стал популярным глобальным явлением, которое насчитывает более 40 миллионов пользователей по всему миру, - говорит доктор Лаура Струик, доцент Школы медсестер UBCO и ведущий исследователь исследования. «Несмотря на этот рост популярности, многие нынешние вейперы признают, что хотят бросить курить, особенно молодые канадцы. Фактически, более 60 процентов молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет сообщили, что пытались бросить курить в прошлом году. Первым использовал форум социальных сетей Reddit, чтобы узнать, как они избавляются от этой привычки и как им лучше всего поддержать", пишет Medical Xpress.
Согласно Министерству здравоохранения Канады, вейпинг - это процесс вдыхания и выдоха аэрозоля, производимого продуктом для вейпинга, например электронной сигаретой. В отличие от курения сигарет, вейпинг не требует сжигания, скорее, устройство нагревает жидкость до состояния пара, который затем превращается в аэрозоль.
Доктор Струик и Юджин Ян, недавно получившие степень бакалавра наук в области сестринского дела UBCO, проанализировали 1228 публичных сообщений от 318 пользователей на форуме Reddit, который «бросил вейпинг». Информация была разделена на методы отказа, причины отказа, а также препятствия и посредников на пути к отказу от курения.
«Мы выбрали социальные сети для сбора наших данных, потому что именно здесь люди, особенно молодые люди , крупнейшие пользователи электронных сигарет, делятся своим опытом, в том числе о здоровье» , - говорит д-р Струик.
Исследование показало, что отрицательный опыт здоровья был причиной номер один, по которой эти люди решили бросить курить. Среди жалоб доктора Струика были такие симптомы, как одышка, боль в груди, хрипы и плохой сон.
«Это сильно отличается от причины номер один, по которой курильщики хотят бросить курить, а именно от проблем со здоровьем в будущем», - говорит она. «Мы должны обратить внимание на эти ранние неблагоприятные последствия для здоровья. Меня особенно беспокоит влияние вейпинга на молодые и здоровые легкие. Тот факт, что пользователи электронных сигарет испытывают такие сильные негативные последствия для здоровья от вейпинга относительно рано, указывает на то, что есть нечто иное. происходит биологически по сравнению с курением ".
Доктор Струик также отмечает, что пользователи сообщали об интенсивных симптомах отмены и зависимости от никотина как главного препятствия на пути к отказу от курения.
«Это неудивительно, учитывая, что самые популярные электронные сигареты содержат очень высокую концентрацию никотина», - говорит она. «Кроме того, предыдущие исследования показывают, что развивающийся мозг, который наблюдается у молодежи и молодых людей, уязвим для длительной никотиновой зависимости. Это затрудняет отказ от курения для этой группы населения».
Исследование показало, что среди тех, кто продолжал бросать курить, более 65 процентов заявили, что предпочитают подход постепенного сокращения. Это включало снижение концентрации никотина с последующим использованием различных никотинзамещающих терапий, таких как пластыри и жевательная резинка. Чтобы помочь в этом, люди использовали отвлекающие методы, такие как упражнения, чтобы занять себя и получить выброс дофамина - нейромедиатор «хорошего самочувствия» в мозгу - от чего-то другого, кроме вейпинга.
Также следует отметить, что пользователи электронных сигарет открыто заявляли о необходимости самообладания и позитивной самооценки, когда они участвовали в процессе отказа от курения.
«Усилия по укреплению здоровья должны включать в себя обмен сообщениями, которые не должны стыдить тех, кто вейпирует или пытается бросить курить; вместо этого нам нужно укреплять друг друга и поддерживать друг друга в усилиях по снижению рисков для здоровья, таких как вейпинг».
Она предполагает, что онлайн-вмешательства могут быть особенно полезны для этой группы, учитывая, что большинство из них молоды и используют цифровые платформы. «У нас есть возможность помочь им поддержать».
Доктор Струик также отмечает, что рекомендации по отказу от курения, включая фармакологические и поведенческие подходы, характерные для электронных сигарет, имеют решающее значение.
«Результаты нашего исследования показывают, что вейпинг и вейперы отличаются от тех, кто курит табак. Поэтому подходы к отказу от курения также должны быть уникальными».