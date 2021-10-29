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29.10
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Лонгин Сотник: по приметам на праздник 29 октября обязательно нужно умыться ледяной водой из ручья, а ребенка заставить смотреть на воду

1:00:2410/29/2021,София Мальцева
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В народе этот праздник отмечен разными приметами и традициями.

На Лонгин день люди с утра шли на ключ или колодец, чтобы умыться святой водой. Фото: Pixabay.com

Святой Лонгин центурион служил в Иудее римских солдатом под командованием Понтия Пилата. Когда распяли Христа, именно Сотник Лонгин дежурил на горе Голгофе. По легенде Лонгин вместе со своими воинами присутствовали при последних минута жизни Христа на земле.

По легенде, Лонгин ткнул копьем в бок Иисуса, чтобы проверить, скончался он или нет. Тогда из раны брызнула кровь Господа, и попала на глаза, после чего святой Лонгин исцелился от катаракты, которой страдал много лет.

После распятия Иисуса Лонгин вместе со своей компанией стоял на страже у Гроба Господня. Эти солдаты присутствовали при Воскресении Господа. Старейшины хотели подкупить их, чтобы солдаты разнесли весть, будто Его ученики украли Тело Христа, но Лонгин с его товарищами отказались от золота. Они также решили не молчать о чуде Воскресения.

Когда Лонгин центурион собственными глазами увидел это чудо, то оставил военную службу и отправился на родину, где проповедовал христианство.

Когда Пилат узнал об этом от еврейских старейшин, то он написал Тиберию Цезарю, осуждая Лонгина за то, что он оставил свои военные обязанности и как он проповедовал Христа как Бога на своей родине.

За Лонгином послали солдат, чтобы убить его. Когда они прибыли на его родину в Каппадокию, им случилось встретиться с самим Лонгином, но они не узнали его. И, получив теплый прием от Святого, они открыли ему цель своего пребывания там. Святой принял это известие с такой радостью, что еще больше позаботился о них в своем гостеприимстве. Тогда троих мучеников отвезли в Иерусалим, где казнили через усекновение головы.

В народе этот праздник отмечен разными приметами и традициями. Считалось, что Лонгин исцеляет болезни глаз. Поэтому Лонгин день люди с утра шли на ключ или колодец, чтобы умыться святой водой. И, в первую очередь, такие процедуры выполняли дети, чтобы в будущем они не болели. Также дети смотрели несколько часов на воду, чтобы точно не настигла их слепота.

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традициихристианствопраздникиприметы Лонгин день
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