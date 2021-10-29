Сколько может длиться постковидный синдром?

Пациенты, страдающие от «длительного COVID», могут иметь симптомы, которые длятся год или более, что ставит под угрозу их работу и повседневный распорядок, как показало новое исследование.
Глядя на более чем 150 человек с долгосрочными последствиями COVID-19, исследователи заявили, что пациенты сообщили о проблемах с мышлением, усталости, тумане в мозгу, головной боли, проблемах со сном и головокружении, пишет Medical Xpress.
«Большинство людей, которых мы изучали, болели не менее года и все еще испытывали значительные трудности в участии в жизни, чувстве общего благополучия и здоровья, способности общаться и выполнять повседневные задачи», - сказал ведущий исследователь Дэвид Путрино. . Он доцент кафедры реабилитации и работоспособности человека в Медицинской школе Икана на горе Синай в Нью-Йорке.
По словам Путрино, причина длительного COVID не ясна. Возможно, вирус все еще вызывает реакции спустя несколько месяцев или, возможно, он изменил иммунную систему, и это то, что вызывает эти стойкие симптомы, предположил он.
Путрино настаивал на том, что эти симптомы являются реальными физическими реакциями на вирус, а не вызваны психическими или эмоциональными проблемами.
«Эти пациенты демонстрируют симптомы, соответствующие более чем 100-летней литературе, посвященной поствирусным заболеваниям», - сказал он. «Итак, это известное явление, которое сопровождает вирусы, особенно новые вирусы, и симптомы очень соответствуют другим поствирусным заболеваниям, таким как миалгический энцефаломиелит / синдром хронической усталости, болезнь Лайма и даже испанский грипп».
Также неясно, выздоровеют ли эти пациенты когда-либо, сказал Путрино, который также является директором по реабилитационным инновациям в системе здравоохранения Mount Sinai.
«Мы надеемся, что они это сделают», - сказал он. «У нас есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что пациенты действительно реагируют на реабилитационное вмешательство. Мы также проводим исследования, чтобы понять, что может быть основной причиной, и, исходя из этого, мы можем начать думать о разработке лекарств и их целевых показателях».
Реабилитация при длительном COVID состоит из нескольких шагов для выявления и предотвращения триггеров. Он также включает в себя легкие упражнения, которые помогают перепрограммировать вегетативную нервную систему, которая регулирует критические непроизвольные функции организма.
Если вы подозреваете, что у вас длительный COVID, Путрино предлагает найти врача, который считает, что то, что вы переживаете, реально, и готов работать с вами в качестве партнера.
«Кроме того, избегайте тех, кто активно занимается физическими упражнениями или физическими упражнениями. Существует убедительная информация, в которой говорится, что при поствирусном заболевании лечебная физкультура ухудшит ваши симптомы и не сделает вас лучше», - сказал он.
В рамках исследования Путрино и его коллеги обследовали 156 пациентов, длительно лечившихся от COVID в период с марта 2020 года по март 2021 года. Участники заполнили анкету, в которой спрашивали о различных симптомах и о том, что, по их мнению, вызывало у них в среднем 351 день после заражения. На момент исследования никто не был вакцинирован.
Более 8 из 10 респондентов по-прежнему беспокоили усталость, туман в мозгу (67%), головная боль (60%), нарушение сна (59%) и головокружение (54%).
Дальнейшая оценка показала, что 60% пациентов имели определенную степень психических нарушений, таких как снижение кратковременной памяти , трудности с запоминанием имен и проблемы с принятием решений и ежедневным планированием.
Из 135 пациентов, ответивших на вопросы о занятости, 102 работали полный рабочий день до болезни, но только 55 - примерно половина - продолжали работать после этого.
Кроме того, исследователи обнаружили, что самым большим триггером симптомов были физические нагрузки (о которых сообщили 86% пациентов ), за которыми следовали стресс (69%), обезвоживание (49%) и погодные изменения (37%).
Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Марк Сигель сказал, что его особенно беспокоят изменения когнитивных или умственных способностей.
По его словам, COVID-19 может вызвать воспаление в головном мозге, что может повлиять на мышление.
«Воспаление - это второе заболевание. Оно может непосредственно вызывать ухудшение состояния центральной нервной системы, даже изменения белого вещества», - сказал Сигел, клинический профессор медицины в Медицинском центре Лангоне Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке.
Сигел, который не участвовал в исследовании, считает, что COVID-19 больше влияет на мышление и память, чем другие вирусы. «Я думаю, что когнитивные эффекты будут обнаруживаться все больше и больше. Вопрос в том, как долго они сохранятся», - сказал он.
Он также сказал, что вакцинация от COVID-19, даже после перенесенного заболевания, может помочь предотвратить длительный COVID.
«Есть некоторые доказательства, хотя я пока не могу назвать это доказательством, что вакцинация после COVID помогает сократить длительный период COVID», - сказал Сигел. Он объяснил, что это может помочь укрепить вашу иммунную систему и уменьшить количество вирусов в вашем организме.
Отчет был опубликован 20 октября в Американском журнале физической и реабилитационной медицины .