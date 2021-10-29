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Грешно ли работать 29 октября в день памяти святого Лонгина Сотника, который причастен к смерти Христа и принял мученическую смерть от Понтия Пилата?

1:30:4710/29/2021,София Мальцева
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Считается, что Лонгин Центурион — покровитель страдающих от заболеваний глаз.

В этот день не следует совершать дела, которые заставляют сильно напрягать глаза. Фото: Pixabay.com

29 октября отмечается память Святого Сотника Лонгина, который стал свидетелем чуда Христова. По легенде, он стоял ночью на страже, после распятия Иисуса. События, которые произошли после распятия, открыли Лонгину духовные глаза и дали дальнейшему существованию истинного смысла – он отказался молчать о том, что стал свидетелем Воскресения Христова.

Уверовав в Спасителя, солдаты приняли Крещение от апостолов и решили оставить военную службу. Святой Лонгин покинул Иудею, чтобы проповедовать христианство на в своей родной земле Каппадокии, и двое его товарищей последовали за ним.

Такие действия старейшины рассказали Понтию Пилату, который осудил дезертирство Лонгина и двух солдат Тиберию.

Затем, по приказу императора, его посланники отправились и нашли святого Лонгина и двух солдат, которые последовали за ним. Они проповедовали Евангелие Воскресения. Прежде чем быть обезглавленным, он сообщил святому Лонгину о решении императора Тиберия.

Будучи переполнен благодатью и благословением Воскресения Христова, святой Лонгин принял отряд и подготовил свою могилу. Так же поступили и два верных солдата святого Лонгина. Посланники императора обезглавили мучеников на следующий день.

Запреты в этот день

Сегодня запрещено ссориться, конфликтовать или скандалить. Кроме того нужно особенно наблюдать за своим настроением — поскольку в этот день любая грусть и злость могут привести к многочисленным несчастьям и проблемам.

Считается, что Лонгин Центурион — покровитель страдающих от заболеваний глаз. В этот день не следует совершать дела, которые заставляют сильно напрягать глаза.

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традициихристианствопраздникизапретыприметы Лонгин Центурион
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