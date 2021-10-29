Астрономы нашли первую возможную экзопланету за пределами нашей галактики

Кандидат в планету размером с Сатурн обнаружен в галактике Водоворот в 28 метрах от нас. Возможная планета размером с Сатурн, идентифицированная в далекой Галактике Водоворот, может быть первой экзопланетой, обнаруженной за пределами Млечного Пути.
В экзопланета появляется кандидат на орбите рентгеновский бинарный - состоящий из нормальной звезды и разрушилась звезды или черной дыры - с расстоянием от этого двоичного файла примерно эквивалентно расстоянию Урана от Солнца, пишет The Guardian.
Это открытие открывает новое окно для поиска экзопланет - планет, вращающихся вокруг звезд за пределами нашего Солнца - на больших расстояниях, чем когда-либо прежде. Хотя до сих пор было обнаружено около 5000 экзопланет, все они находятся в галактике Млечный Путь - всего лишь на расстоянии 3000 световых лет от Земли.
Экзопланета в спиральной галактике Мессье 51 (M51), которую также называют галактикой Водоворот из-за ее отличительной формы, будет находиться на расстоянии около 28 метров световых лет.
Доктор Розанна Ди Стефано из Центра астрофизики в Гарварде и Смитсоновском институте в Кембридже, США, которая руководила исследованием, сказала: «С 1750-х годов было высказано предположение, что тусклые далекие туманности, которые теперь называются галактиками, представляют собой островные вселенные: большие, гравитационно-связанное звездное население, подобное нашему дому, Млечному Пути. Наше открытие кандидата на планету дает нам возможность впервые заглянуть во внешние популяции планетных систем, расширяя сферу действия поиска планет на расстояния, примерно в 10 000 раз более отдаленные».
Ди Стефано и его коллеги обнаружили его с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Чандра, выполнив поиск характерного провала в яркости рентгеновских лучей, вызванного прохождением планеты перед рентгеновской двойной системой.
Эти светящиеся системы обычно содержат нейтронную звезду или черную дыру, втягивающую газ из близко вращающейся звезды-компаньона - в данном случае звезды с массой примерно в 20 раз больше массы Солнца. Материал вблизи нейтронной звезды или черной дыры перегревается и светится в рентгеновских лучах.
Обнаруженный ими сигнал длился около трех часов, в течение которых рентгеновское излучение уменьшилось до нуля. Основываясь на этой и другой информации, Ди Стефано и его коллеги оценивают, что кандидат в экзопланету будет примерно размером с Сатурн и вращаться вокруг нейтронной звезды или черной дыры примерно на расстоянии в два раза большем, чем у Сатурна, от Солнца, что примерно соответствует орбите Урана. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy .
Каким бы захватывающим ни было это открытие, необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить, что объект действительно является внегалактической экзопланетой. Одна из проблем заключается в том, что большая орбита объекта означает, что он больше не будет пересекать рентгеновскую двойную систему в течение примерно 70 лет.
«К сожалению, чтобы подтвердить, что мы видим планету, нам, вероятно, придется ждать десятилетия, чтобы увидеть еще один транзит», - сказала соавтор Ниа Имара из Калифорнийского университета в Санта-Круз. «И из-за неопределенности относительно того, сколько времени потребуется на орбиту, мы не будем точно знать, когда искать».
Если планета действительно существует в этой системе, скорее всего, она пережила жестокое прошлое. Любая экзопланета в системе должна была пережить катастрофический взрыв сверхновой, который создал нейтронную звезду или черную дыру из ранее существовавшей звезды. Будущее также может быть опасным, поскольку в какой-то момент звезда-компаньон также может взорваться и взорвать планету с чрезвычайно высоким уровнем радиации.
Поиск транзитов рентгеновского излучения в Млечном Пути и других внегалактических источниках рентгеновского излучения может привести к открытию других кандидатов в экзопланеты в необычных условиях.