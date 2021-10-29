Когда будет ближайшая Родительская суббота в ноябре 2021 года. Что необходимо сделать? В какое время пойти на кладбище

В церковном календаре существует несколько дней, когда православный человек вместе со всеми может помянуть своего умершего родственника. Поскольку, 2021 год подходит к концу, то и специальных дней для поминок почти не осталось. Последней родительской поминальной субботой в этому году будет Димитровская — 6 ноября. Дата данной субботы каждый год приходится на первую субботу ноября.
Также этот день назван в честь святого мученика Дмитрия Солунского. Он был римским военным и проконсулом. Когда он отказался отречься от христианской веры, то его казнили власти.
В честь святого был назван князь Дмитрий Донской, разгромивший татарского хана Мамая в 1380 году. Его победа далась слишком дорого, поскольку на поле боя погибло около 30 тысяч солдат, что тогда было огромной потерей.
Победа войска над татарами послужила началом конца татарского ига и навсегда вошла в историю. Именно из трех времен и закрепилась традиция чествовать погибших в первую неделю ноября по современному стилю.
В поминальный родительский день вспоминают не только своих усопших родственников, но и тех, кто погиб в разные века защищая свою родину.
Православные верующие в этот день посещают храм, где проводится поминальная служба, после чего все идут на кладбище. Убирают могилы перед наступлением холодов, убирают листья, мусор и приносят цветы. При этом, многие могут ошибочно оставлять на могилах еду и спиртное. Священнослужители не одобряют это, потому что такой ритуал считается сугубо языческим.
Когда с могилок возвращаются, то христиане устраивают поминальную трапезу.