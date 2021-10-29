Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 октября 2021 в России и мире

• День рождения Комсомола
• День говоруна
• Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
• День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ
• День длинных пёстрых шарфов
• Всемирный день лемура (World Lemur Day)
• Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)
• Всемирный день борьбы с псориазом (World Psoriasis Day)
• День памяти преподобного Лонгина Яренгского
• День кошки (National Cat Day) - США
• День интернета (National Internet Day) - США
• День овсянки (National Oatmeal Day) - США
• Пятница Франкенштейна (National Frankenstein Friday) - США
• День учителя (World Teacher`s Day) - Австралия
• День банданы (National Bandanna Day) - США
• День отшельника (National Hermit Day) - США
• День хлебных палочек (National Breadstick Day) - США
• Праздник святого Нарцисса (Feast of Saint Narcis) - Испания
• День принятия Конституции - Сербия
• День работников охранных организаций - Казахстан
• День столицы - Монголия
• День республики (Cumhuriyet Bayrami) - Турция
• День военного финансиста - Украина
• День штата Невада (Nevada Day) - США
• День коронации короля (King Norodom Sihamoni`s Coronation Day) - Камбоджа
• День Кира Великого (Cyrus the Great Day) - Иран
• День памяти Людовита Штура - Словакия
• Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия
• Лонгин Вратник (Лонгин Сотник)
Важные события:
• 29 октября 1863 года в Швейцарии основан Международный Красный Крест
• 29 октября 1947 года впервые был использован сухой лёд для того, чтобы вызвать дождь
• 29 октября 1969 года состоялась первая передача данных между двумя компьютерами сети ARPANET
• 29 октября 1971 года началось применение физиотерапии в медицине (лечение сломанной кости с помощью слабого электрического тока)
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru