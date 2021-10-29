Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 октября 2021 в России и мире

12:20:1910/29/2021
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 29 октября 2021 года.

Всемирный день лемура. Фото: Pixabay.com

• День рождения Комсомола
• День говоруна
• Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
• День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ
• День длинных пёстрых шарфов
• Всемирный день лемура (World Lemur Day)
• Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)
• Всемирный день борьбы с псориазом (World Psoriasis Day)
• День памяти преподобного Лонгина Яренгского
• День кошки (National Cat Day) - США
• День интернета (National Internet Day) - США
• День овсянки (National Oatmeal Day) - США
• Пятница Франкенштейна (National Frankenstein Friday) - США
• День учителя (World Teacher`s Day) - Австралия
• День банданы (National Bandanna Day) - США
• День отшельника (National Hermit Day) - США
• День хлебных палочек (National Breadstick Day) - США
• Праздник святого Нарцисса (Feast of Saint Narcis) - Испания
• День принятия Конституции - Сербия
• День работников охранных организаций - Казахстан
• День столицы - Монголия
• День республики (Cumhuriyet Bayrami) - Турция
• День военного финансиста - Украина
• День штата Невада (Nevada Day) - США
• День коронации короля (King Norodom Sihamoni`s Coronation Day) - Камбоджа
• День Кира Великого (Cyrus the Great Day) - Иран
• День памяти Людовита Штура - Словакия
• Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия
• Лонгин Вратник (Лонгин Сотник)

Важные события:

• 29 октября 1863 года в Швейцарии основан Международный Красный Крест
• 29 октября 1947 года впервые был использован сухой лёд для того, чтобы вызвать дождь
• 29 октября 1969 года состоялась первая передача данных между двумя компьютерами сети ARPANET
• 29 октября 1971 года началось применение физиотерапии в медицине (лечение сломанной кости с помощью слабого электрического тока)
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные событиякакой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 октября 2021 в России и мире
12:20:19 10/29/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 октября 2021 в России и мире
С Днем комсы! Всех комсомольцев с великим праздником Днем комсомола
12:15:47 10/29/2021
С Днем комсы! Всех комсомольцев с великим праздником Днем комсомола
БердскПогода в Бердске 29 октября 2021: зачем на Руси ходили на ключ в этот день и заставляли детей смотреть на воду?
11:30:40 10/28/2021
Погода в Бердске 29 октября 2021: зачем на Руси ходили на ключ в этот день и заставляли детей смотреть на воду?
Какой сегодня церковный праздник 29 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:34 10/28/2021
Какой сегодня церковный праздник 29 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Астрономы нашли первую возможную экзопланету за пределами нашей галактики
11:00:09 10/28/2021
Астрономы нашли первую возможную экзопланету за пределами нашей галактики
Сезон Скорпиона продлится до 21 ноября 2021 года. Как он на нас повлияет?
10:00:18 10/28/2021
Сезон Скорпиона продлится до 21 ноября 2021 года. Как он на нас повлияет?
Велесова ночь: какие слова обязательно произносят перед сном 31 октября. Почему Велеса считают «богом» благосостояния
9:15:59 10/28/2021
Велесова ночь: какие слова обязательно произносят перед сном 31 октября. Почему Велеса считают «богом» благосостояния
Редкий сердечный приступ, поражающий молодых женщин в возрасте 22 лет
9:00:23 10/28/2021
Редкий сердечный приступ, поражающий молодых женщин в возрасте 22 лет
Сколько может длиться постковидный синдром?
8:00:06 10/28/2021
Сколько может длиться постковидный синдром?
Кому может потребоваться четвертая прививка от коронавируса? В каком случае?
7:30:28 10/28/2021
Кому может потребоваться четвертая прививка от коронавируса? В каком случае?