Министр обороны Сергей Шойгу снова стал дедушкой

Дочь Министра обороны родила девочку. Отцом ребенка стал спортивный видеоблогер Александр Столяров. Это третья по счету внучка Шойгу, до этого глава минобороны становился дедушкой становился после рождения детей у старшей дочери Юлии.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Москве злоумышленники похитили мужчину и пытались получить выкуп в сумме 100 млн рублей. Однако, пятеро подозреваемых отпустили свою жертву, которой пришлось оформить на себя кредит на сумму 4,5 млн рублей.
Также похитители пробрались в дом пострадавшего и вынесли из жилого помещения имущество на сумму порядка 3 млн рублей.