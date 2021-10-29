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Можно ли на выходные 30 и 31 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

12:00:0910/29/2021
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Любое дело можно начать в определенный день, который, согласно лунному календарю, является наиболее благоприятным.

Расположение Луны может повлиять на результаты любого дела. Фото: Pxfuel.com
Расположение Луны может повлиять на результаты любого дела. Фото: Pxfuel.com

В эти выходные наступят мистические праздники — западный Хэллоуин и славянская Велесова ночь. В эти дни грань между миром людей и миром духов истончается, а лунная энергетика становится невероятно сильна. Если сделать что-то в неподходящий момент, можно остаться в проигравших. Но на помощь к землянам приходит лунный календарь. Что можно делать, а чего делать в эти выходные категорически запрещено?

Лунный календарь на 30 и 31 октября:

Эти дни являются очень мощными, с точки зрения лунной энергетики. Они помогают людям создавать, планировать и изучать новое. Если у вас есть хобби, смело беритесь за него. Это невероятно подходящее время. В Древнем Египте это время использовалось для строительства пирамид, которые стоят по сей день.

30 октября не рекомендуется квасить капусты, а 31 число, наоборот, подходит для этого как нельзя лучше.

Заниматься посадкой лука и чеснока в это время не стоит. Влияние Луны на уборку минимально.

На 31 число выпадает славянский праздник Велесова ночь, в который рекомендуется остаться дома вместе с родными, так как есть опасность попасть в мир духов.

Это время удачно подходит для финансовых вопросов, проведения процедур красоты и здоровья.

Отметим, что лунный календарь, конечно, хорошо справляется с помощью в бытовых вопросах, но его использование не ограничивается на этом. Каждый желающий может, учитывая благоприятные дни календаря, провести мистические ритуал, обряд или заговор. Также существуют универсальные дни для этого вопроса: новолуние и полнолуние. Ближайшее такое явление произойдет 5 ноября.

Напомним, что завтра, 30 октября, отмечается один из самых спортивных праздников в России — День тренера. В нашем материале вы сможете узнать о том, какими качествами должен обладать отличный наставник и как поздравить своего тренера с важной датой.

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выходныелунный календарьоктябрь 2021
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