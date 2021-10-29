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Лунный денежный календарь на весь ноябрь 2021: самые лучшие и худшие даты для сделок и приманивания богатства

3:00:1410/29/2021
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Лунный календарь дает возможность каждому желающему воспользоваться своими силами по максимуму.

Лунный календарь может помочь человеку заработать как можно больше денег. Фото: Pxfuel.com
Лунный календарь может помочь человеку заработать как можно больше денег. Фото: Pxfuel.com

Октябрь подходит к концу. Совсем скоро наступит последний месяц осени, а лунный календарь обновится. Это значит, что на носу новая череда благоприятных дней для любого дела в этом месяце. Мы же поговорим о финансовых возможностях следующего месяца. В какие дни лучше всего заниматься денежными вопросами, а в какие — категорически запрещено?

Лучшие и худшие дни в ноябре 2021 года:

Самыми благоприятными днями для денежных вопросов и финансового планирования являются 2-5, 10, 11, 17-21 25 числа.

Крайне неудачных дней в ноябре нет. Однако в любом случае каждый должен проявлять долю осторожности. Стоит понимать, что Луна имеет огромное влияние на нашу жизнь, но в первую очередь нужно действовать рационально самому. Как говорится, сам не плошай. Если поставить все на удачный день, есть крошечный риск потерять это. А раз в год и палка стреляет.

Отметим, что с помощью лунного календаря каждый житель Земли может провести мистический календарь в наиболее удачный для этого день. Однако стоит учитывать, что самый благоприятный период для ритуалов приходится на полнолуние и новолуние. Ближайшее такое явление ожидается 5 ноября.

Напомним, что сегодня, 29 октября, отличный день у трех знаком зодиака. В нашем материале вы сможете узнать о тех счастливчиках, которым улыбнулась удача.

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деньгилунный календарьноябрь 2021
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