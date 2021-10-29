Лунный денежный календарь на весь ноябрь 2021: самые лучшие и худшие даты для сделок и приманивания богатства

Октябрь подходит к концу. Совсем скоро наступит последний месяц осени, а лунный календарь обновится. Это значит, что на носу новая череда благоприятных дней для любого дела в этом месяце. Мы же поговорим о финансовых возможностях следующего месяца. В какие дни лучше всего заниматься денежными вопросами, а в какие — категорически запрещено?
Лучшие и худшие дни в ноябре 2021 года:
Самыми благоприятными днями для денежных вопросов и финансового планирования являются 2-5, 10, 11, 17-21 25 числа.
Крайне неудачных дней в ноябре нет. Однако в любом случае каждый должен проявлять долю осторожности. Стоит понимать, что Луна имеет огромное влияние на нашу жизнь, но в первую очередь нужно действовать рационально самому. Как говорится, сам не плошай. Если поставить все на удачный день, есть крошечный риск потерять это. А раз в год и палка стреляет.
Отметим, что с помощью лунного календаря каждый житель Земли может провести мистический календарь в наиболее удачный для этого день. Однако стоит учитывать, что самый благоприятный период для ритуалов приходится на полнолуние и новолуние. Ближайшее такое явление ожидается 5 ноября.
Напомним, что сегодня, 29 октября, отличный день у трех знаком зодиака. В нашем материале вы сможете узнать о тех счастливчиках, которым улыбнулась удача.