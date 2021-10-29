В Кемерове суд вынес приговоры виновным в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерово суд вынес приговоры виновным в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Рассмотрение дела началось еще в 2019 году и вот виновными признали восемь человек. Судом были обнаружены такие нарушения, как нарушение требований пожарной безопасности и халатность, повлекшая смерть человека.
Охранник Тц – Сергей Антюшин был приговоерн к 8 годам лишения свободы. Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев – экс-руководители ТЦ получили 14 лет, 13,5 и 11 лет заключения под стражу. Андрей Бурсин и Сергей Генин – пожарные, получившие 6 и 5 лет тюрьмы. Александр Никитин был осужден на 5,5 лет в колонии, он работал техником и занимался обслуживанием сигнализации в ТЦ.
Руководитель компании, обслуживающей пожарную сигнализацию Игорь Полозиненко получил 6,5 лет исправительной колонии.
Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерово произошло возгорание в ТЦ "Зимняя вишня". В крупном пожаре скончались 60 человек, 37 из них – дети.