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В Кемерове суд вынес приговоры виновным в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

5:51:1110/29/2021
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Суд отправил в тюрьму восемь человек, обвинив их в множественных нарушениях, которые привели к смерти людей.

В Кемерово вынесли приговоры виновным в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: Poxabay.com

В Кемерово суд вынес приговоры виновным в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Рассмотрение дела началось еще в 2019 году и вот виновными признали восемь человек. Судом были обнаружены такие нарушения, как нарушение требований пожарной безопасности и халатность, повлекшая смерть человека.

Охранник Тц – Сергей Антюшин был приговоерн к 8 годам лишения свободы. Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев – экс-руководители ТЦ получили 14 лет, 13,5 и 11 лет заключения под стражу. Андрей Бурсин и Сергей Генин – пожарные, получившие 6 и 5 лет тюрьмы. Александр Никитин был осужден на 5,5 лет в колонии, он работал техником и занимался обслуживанием сигнализации в ТЦ.

Руководитель компании, обслуживающей пожарную сигнализацию Игорь Полозиненко получил 6,5 лет исправительной колонии.

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерово произошло возгорание в ТЦ "Зимняя вишня". В крупном пожаре скончались 60 человек, 37 из них – дети.

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