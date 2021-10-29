Мэрайя Кэри сдала мать в дом престарелых и продала ее жилье за 757 тысяч долларов

В Нью-Йорке певица Мэрайя Кэри, сдавшая мать в дом престарелых продала ее жилище. Покупатели заплатили исполнительнице 757,44 тысячи долларов (более 53 миллионов рублей). Такая сумма превысила первоначальную, которая запрашивалась на аукционе на 600 тыс. долларов.
Особняк, который продала Кэри был построен в 1980-ых годах в штате Нью-Йорк. Общая площадь частного дома составляет 278 квадратных метров. В нем обустроены 4 спальные комнаты и 3 ванны. А общая площадь участка, на котором возведен дом составляет 24 тыс. квадратных метров. На участке были построены бассейн, пруд, беседки и все это окружено лесом.
Дом был куплен певицей в 1994 году за 419 тыс. долларов. А в 2020 году мать исполнительницы уехала во Флориду в дом престарелых, который описывается на сайте, как роскошный курорт для пенсионеров. Стоимость за один месяц проживания в таком учреждении начинаетcz от 5,4 тыс. долларов.