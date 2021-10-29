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29.10
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Англичанка отказалась от одной привычки и сбросила 36 килограммов

6:15:4110/29/2021
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Кроме этого, она занимается спортом и пересмотрела режим питания.

Девушка перестала заходить в соцсети и похудела. Фото: Pixabay.com

В Англии 33-летняя женщина, которая весила 98 кг отказалась от социальных сетей и сбросила 36 кг всего за год.

По словам Бренды Финн, ее организм всегда был склонен к полноте, однако в 2016 году она резко начала набирать вес, а в августе 2019 года она весила уже почти 100 кг, что очень напугало женщину.

– Я просто посмотрела в зеркало и испугалась, я не успела заметить, как набрала такую массу, – жалуется девушка.

Тогда Финн уменьшила список продуктов в своем рационе и перестала сидеть в социальных сетях. По словам девушки, она натыкалась на вкусные деликатесы в ленте новостей, что мешало ей сдерживать себя. А отказавшись от этой привычки, она сразу увидела результат.

Я начала читать составы блюд, купила тренажеры для домашних тренировок. В мае я весила 69 кг., а в сентябре уже 63. Тогда она снова стала пользователем Instagram, что поделиться этой новостью с подписчиками.

– Чувствую себя отлично, углубляться в соцсети не собираюсь, хочу сбросить еще немного кг. Я отлично себя чувствую, – поделилась девушка.

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