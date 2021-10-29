В Новосибирске разыскивают двух лже-волонтеров, укравших 320 тысяч рублей у пенсионерки

В Новосибирске полиция разыскивает двух женщин, ограбивших 86-летнюю пенсионерку. Происшествие случилось 25 октября. Тогда в 17:00 разыскиваемые позвонили в одну из дверей дома по улице Петухова и представились волонтерами, чтобы проникнуть в помещение. Общая сумма, похищенная из квартиры пострадавшей составила порядка 320 тыс. рублей, такое сообщение появилось на официальном сайте управления МВД России по Новосибирской области.
– Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту совершения данного преступления, просим сообщить в ближайшее отделение полиции, – говорится на сайте ведомства.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Кемерово суд вынес обвинительные приговоры виновным в пожаре ТЦ "Зимняя вишня". В места лишения свободы отправились восемь человек.