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29.10
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В Бердске бывший зэк отобрал у собутыльника деньги и убежал

7:03:5910/29/2021
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Полиция успела вовремя его задержать.

В Новосибирске полицейские задержали мужчину за кражу. Фото: Pixabay.com

В Бердске мужчину задержали за грабеж. Такая информация появилась на официальном сайте управления МВД по Новосибирской области. По данным оперативников, 5 октября в районе 12:40 двое мужчин занимались распитием спиртных напитков в квартире по улице Лунной. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из них силой забрал у второго 6 тыс. рублей и скрылся.

Пострадавшим было написано заявление в территориальное отделение полиции. После чего сотрудники задержали 23-летнего ранее судимого молодого человека по месту его жительства в Искитимском районе.

– По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, – говорится на сайте ведомства.

Напомним, ранее на сайте «Курьер.Среда» сообщалось, что в Новосибирске автокран сбил пешехода, который скончался от полученных травм. Погибшему мужчине было 37 лет.

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