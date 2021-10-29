В Бердске бывший зэк отобрал у собутыльника деньги и убежал

В Бердске мужчину задержали за грабеж. Такая информация появилась на официальном сайте управления МВД по Новосибирской области. По данным оперативников, 5 октября в районе 12:40 двое мужчин занимались распитием спиртных напитков в квартире по улице Лунной. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из них силой забрал у второго 6 тыс. рублей и скрылся.
Пострадавшим было написано заявление в территориальное отделение полиции. После чего сотрудники задержали 23-летнего ранее судимого молодого человека по месту его жительства в Искитимском районе.
– По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, – говорится на сайте ведомства.
Напомним, ранее на сайте «Курьер.Среда» сообщалось, что в Новосибирске автокран сбил пешехода, который скончался от полученных травм. Погибшему мужчине было 37 лет.