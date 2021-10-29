Дочь Заворотнюк отправили лечиться «кукушкой» после перенесенного коронавируса

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своей проблемой. Дело в том, что девушка перенесла ковид, и ей теперь необходимо устранять его последствия. Как оказалось, у Анны диагностировали гайморит, и ей нужно ходить на процедуру под названием "кукушка".
- Ну что ж, дорогие, какие планы на локдаун? У меня лечиться кукушкой. Радует, что хотя бы не кукушку… Посетила лора вчера, так как после короны до сих пор искажены вкусы и запахи. К этому ещё и добавилось ощущение отёка носа. Оказывается у меня острый гайморит! Только этого не хватало…, - написала Анна в сообщении на своей странице в Instagram.
Девушка отметила, что есть подозрение на то, что у нее искривлена носовая перегородка, но пока есть отек, нельзя поставить точный диагноз и решить, нужна ли ей операция.
На тему лечения Анна поделилась, что никогда не делала процедуру под названием "кукушка" и подумала, что врач над ней пошутил. Подписчики подбодрили девушку и заверили ее, что данная манипуляция очень хорошо помогает при лечении.