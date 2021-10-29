"Билетная мафия" похитила 17 млн рублей с продажи железнодорожных билетов и убила следователя Евгению Шишкину

В российской Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по делу хакерского сообщества, которое завладело деньгами от продажи железнодорожных билетов, используя вирусную программу. Перед судом предстанут 22 обвиняемых, среди которых находится руководитель преступного сообщества.
- Как полагает следствие, Ярослав Сумбаев совместно с Максимом Матюшевым и Алексеем Святкиным организовал и руководил преступным сообществом, действовавшим с 2013 по 2014 год на территории Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Алтайского края. Помимо Сумбаева в преступное сообщество входило не менее 25 участников, - сообщили в Генпрокуратуре.
Похищение осуществлялось путем незаконного оформления дорожных билетов и их возврата в кассы вокзалов. В общей сложности мошенникам удалось похитить более 17 миллионов рублей. Также следователи выяснили, что Сумбаев в 2012 году похитил со счетов россиян около 10 тысяч рублей, которые обналичил через банкоматы, расположенные в Астрахани.
Ранее расследованием дела о «билетной мафии» занималась следователь управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина. Ее убили в 2018 году, после чего расследованием занялись в центральном аппарате МВД. Пятерых фигурантов дела уже приговорили к различным срокам лишения свободы.