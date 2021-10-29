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В Бердске отключат электричество 30 октября в домах на девяти улицах частного сектора

2:35:1710/29/2021
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Электроэнергии не будет в субботу в Новом поселке в связи с монтажом провода.

Без света останутся в субботу жители бердского Нового поселка. Фото: Рixabay.com

Об отключение электроэнергии в Бердске сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу. В субботу на несколько часов отключат электричество на нескольких бердских улицах.

30 октября с 9.00 до 13.00 без электроэнергии останутся жители частного сектора по адресам: ул. Новосибирская, 10, 18, ул. Менделеева, 14, ул. Дзержинского с 20 по 39, ул. Пирогова с 1 по 30, ул. Корчагина с 1 по 32, ул. Грибоедова с 1 по 14, переулок Энгельса.

В этот же день с 13.00 до 17.00 отключат электричество у потребителей, живущих по адресам: ул. Новосибирская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Менделеева, 11, ул. Дзержинского с 1 по 19, ул. Репина с 2 по 16, ул. Гайдара с 1 по 15, ул. Менделеева с 1 по 6.

Как стало известно, электроэнергии не будет в Новом поселке в связи с монтажом провода.

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