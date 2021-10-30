Риск заражения коронавирусом от не вакцинированного человека возрастает в 20 раз: исследование

По мере ослабления карантина в Новом Южном Уэльсе, Виктории и АКТ и люди возвращаются к работе и общению, многие из нас будут больше общаться с другими, даже если часть сообщества все еще не вакцинирована.
Многие вакцинированные люди обеспокоены перспективой смешивания с непривитыми людьми . Сначала это смешение может происходить в поезде или в супермаркете. Но также и на семейных собраниях или, по крайней мере, в Новом Южном Уэльсе, в пабах и ресторанах, когда ограничения еще больше ослабнут, намечено на 1 декабря.
Некоторые люди задаются вопросом, почему вакцинированному человеку нужно заботиться о статусе вакцины другого человека?
Вкратце, это потому, что вакцины снижают вероятность заражения, что снижает вероятность того, что вакцинированный человек заразит кого-то еще. И, несмотря на то, что вакцинация обеспечивает отличную защиту от тяжелых заболеваний, небольшая часть вакцинированных людей все еще нуждается в помощи в отделении интенсивной терапии. Поэтому некоторые вакцинированные люди могут иметь сильное предпочтение общаться в первую очередь с другими вакцинированными людьми, пишет Medical Xpress.
Но каков именно риск заразиться COVID от непривитого человека?
Каков относительный риск?
Недавние отчеты Департамента здравоохранения штата Виктория показывают, что невакцинированные люди в десять раз чаще заражаются COVID, чем вакцинированные.
Мы также знаем, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью передадут болезнь, даже если они заразятся. Августовское моделирование Доэрти оценивает сокращение примерно на 65% , хотя более недавнее исследование показало более низкую оценку для AstraZeneca. Следовательно, для этого мысленного эксперимента мы возьмем более низкое значение 50%.
Поскольку распространенность COVID со временем меняется, трудно оценить абсолютный риск заражения. Поэтому вместо этого нам нужно думать о рисках в относительном смысле.
Если бы я проводил время с непривитым человеком, то есть вероятность, что он инфицирован и заразит меня. Однако, если бы они были вакцинированы, у них в десять раз меньше шансов заразиться и вдвое меньше шансов заразить меня, согласно приведенным выше цифрам.
Следовательно, мы приходим к 20-кратному снижению риска при общении с вакцинированным человеком по сравнению с тем, кто не вакцинирован.
Точное количество зависит от ряда факторов, включая тип вакцины и время, прошедшее после вакцинации. Но в Австралии мы можем ожидать значительного снижения риска при смешивании с полностью вакцинированными людьми.
Расчет верен независимо от того, вакцинированы вы сами или нет. Но вакцинация дает вам десятикратное снижение риска, что вдобавок к снижению риска, связанного с людьми, которых вы смешиваете с вакцинированными.
Таким образом, обед в ресторане, где вакцинированы все, и на рабочем месте, где все вакцинированы, значительно снижает риск заражения для нас как отдельных людей, вне зависимости от того, вакцинированы мы или нет. Снижение риска примерно в 20 раз, но мы, как люди, должны учитывать, имеет ли это значение для наших собственных обстоятельств и для обстоятельств тех, кого мы посещаем.
Существуют также дополнительные сложности, связанные с тем, что доступны вакцины трех марок, и право на участие по-прежнему ограничено лицами в возрасте от 12 лет и старше. Хотя мы знаем, что дети менее восприимчивы и реже проявляют симптомы.
Однако по мере появления дополнительной информации мы всегда можем обновить наши оценки и подумать о последствиях для снижения риска.
А как насчет людей, которым нельзя сделать прививку?
Некоторым людям не удалось пройти вакцинацию, потому что они либо слишком молоды, либо имеют освобождение от медицинских услуг. У других людей ослаблен иммунитет, и они не получат такой же уровень защиты от двух доз, как остальная часть сообщества.
Повсеместное расширение нашего охвата поможет защитить тех, кто не полностью защищен вакцинацией (будь то право на участие, медицинские причины или выбор).
Те, кто подвержен более высокому риску, также получают удовольствие от снижения риска, если они могут общаться в первую очередь с вакцинированными людьми.
И другие решения, которые мы принимаем, могут помочь снизить риск передачи, когда вакцинация невозможна, например, ношение масок, тщательное мытье рук и т. Д.
Помогают ли экспресс-тесты на антигены?
Некоторые люди предложили использовать частые тесты для подавления распространения COVID среди тех, кто не хочет вакцинироваться.
Министр Грег Хант сказал, что австралийцы могут покупать быстрые тесты на антиген с 1 ноября , поэтому они могут испытать себя дома или перед тем, как войти в определенные места.
Так насколько же быстрый тест на антиген снижает риск для других?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно рассмотреть чувствительность теста.
Чувствительность теста - это вероятность того, что экспресс-тест даст положительный результат, если человек инфицирован.
Трудно получить точную оценку. Но быстрые тесты на антигены примерно на 80% чувствительнее, чем тест ПЦР , который является традиционным тестом на COVID, который мы проводим и отправляем в лабораторию. Сами тесты ПЦР примерно на 80% чувствительны, когда дело доходит до идентификации человека с COVID .
Итак, если вы сделали экспресс-тест на антиген дома, вероятность того, что вы положительный, составляет около 64%, если у вас был COVID.
Таким образом, экспресс-тесты на антигены позволяют обнаружить около двух третей случаев. Если вы собираетесь на собрание, где у всех был отрицательный результат экспресс-теста на антигены, это трехкратное снижение риска.
Хотя экспресс-тесты снижают риск, они не заменяют вакцины.
При использовании в сочетании с высокими уровнями вакцинации быстрые тесты обеспечат улучшенную защиту для условий, в которых мы особенно стремимся остановить распространение болезней, таких как больницы и учреждения по уходу за престарелыми.
Следовательно, несмотря на высокую эффективность вакцин COVID, все еще есть причины, по которым вакцинированный человек предпочел бы общаться с вакцинированными людьми и избегать смешивания с невакцинированными людьми.
Это особенно верно для людей с повышенным риском тяжелого заболевания, будь то возраст или инвалидность. Их исходный риск будет выше, поэтому 20-кратное снижение риска более значимо.