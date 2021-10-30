Сколько времени можно подавлять ВИЧ после прекращения лечения: исследование врачей

Исследования, проведенные учеными из Национального института здоровья, выявили два различных способа, которыми люди с ВИЧ могут контролировать вирус в течение длительного периода после прекращения антиретровирусной терапии (АРТ) под медицинским наблюдением. Эта информация может послужить основой для усилий по разработке новых инструментов, которые помогут людям с ВИЧ добиться ремиссии вируса без приема пожизненных лекарств, которые могут иметь долгосрочные побочные эффекты.
Исследование, опубликованное сегодня в журнале Nature Medicine, возглавил доктор философии Тае-Вук Чун, руководитель отдела иммунологии ВИЧ в лаборатории иммунорегуляции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США; и Энтони С. Фаучи, доктор медицины, директор NIAID и руководитель лаборатории иммунорегуляции, пишет Medical Xpress.
В исследовании участвовали двое взрослых с ВИЧ, которые начали АРТ вскоре после заражения вирусом и продолжали лечение более шести лет, успешно подавляя ВИЧ. Затем люди присоединились к клиническому исследованию ВИЧ и перестали принимать АРТ под наблюдением врача. Исследовательская группа наблюдала за одним из этих людей в течение четырех лет, а другого - более пяти лет, с учебными визитами примерно каждые две-три недели.
Исследователи отслеживали время и размер вирусных отскоков у каждого участника, то есть время, когда количество ВИЧ в их крови становилось определяемым. Один участник подавлял вирус с помощью периодических восстановлений в течение почти 3,5 лет, после чего он начал принимать неоптимальную АРТ, не сообщая об этом группе исследователей. Другой участник почти полностью подавил ВИЧ в течение почти 4 лет, после чего вирус резко восстановился, потому что он заразился другим штаммом ВИЧ, явление, известное как «суперинфекция».
У первого участника, но не у второго, ученые обнаружили высокие уровни ВИЧ-специфических иммунных клеток, называемых CD8 + Т-клетками, которые могут убивать инфицированные вирусом клетки, что указывает на то, что у каждого человека действуют разные механизмы контроля. Исследователи также обнаружили, что второй участник, у которого был более слабый ответ CD8 + Т-лимфоцитов против ВИЧ, имел очень сильный нейтрализующий ответ антител на протяжении всего периода наблюдения до внезапного отскока вируса. По мнению ученых, это говорит о том, что нейтрализующие антитела могли сыграть значительную роль в обеспечении почти полного подавления ВИЧ у этого человека, пока он не приобрел новый штамм вируса.
Исследователи подчеркнули, что во избежание возникновения вирусной устойчивости и предотвращения потенциальной неверной интерпретации научных данных в исследованиях, подобных этому, важно проводить рутинное тестирование на антиретровирусные препараты людей с ВИЧ, которые прекращают лечение на длительные периоды времени. Кроме того, исследователи определили суперинфекцию ВИЧ как потенциальную причину внезапного вирусологического прорыва у людей с ВИЧ, которые прекращают лечение, особенно когда прорыв происходит после длительного периода подавления вируса.