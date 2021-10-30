Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сколько времени можно подавлять ВИЧ после прекращения лечения: исследование врачей

8:00:1110/29/2021,по NIH / Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний
0

В исследовании участвовали двое взрослых с ВИЧ, которые начали АРТ вскоре после заражения вирусом и продолжали лечение более шести лет, успешно подавляя ВИЧ.

Исследователи отслеживали время и размер вирусных отскоков у каждого участника. Фото: Pixabay

Исследования, проведенные учеными из Национального института здоровья, выявили два различных способа, которыми люди с ВИЧ могут контролировать вирус в течение длительного периода после прекращения антиретровирусной терапии (АРТ) под медицинским наблюдением. Эта информация может послужить основой для усилий по разработке новых инструментов, которые помогут людям с ВИЧ добиться ремиссии вируса без приема пожизненных лекарств, которые могут иметь долгосрочные побочные эффекты.

Исследование, опубликованное сегодня в журнале Nature Medicine, возглавил доктор философии Тае-Вук Чун, руководитель отдела иммунологии ВИЧ в лаборатории иммунорегуляции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США; и Энтони С. Фаучи, доктор медицины, директор NIAID и руководитель лаборатории иммунорегуляции, пишет Medical Xpress.

В исследовании участвовали двое взрослых с ВИЧ, которые начали АРТ вскоре после заражения вирусом и продолжали лечение более шести лет, успешно подавляя ВИЧ. Затем люди присоединились к клиническому исследованию ВИЧ и перестали принимать АРТ под наблюдением врача. Исследовательская группа наблюдала за одним из этих людей в течение четырех лет, а другого - более пяти лет, с учебными визитами примерно каждые две-три недели.

Исследователи отслеживали время и размер вирусных отскоков у каждого участника, то есть время, когда количество ВИЧ в их крови становилось определяемым. Один участник подавлял вирус с помощью периодических восстановлений в течение почти 3,5 лет, после чего он начал принимать неоптимальную АРТ, не сообщая об этом группе исследователей. Другой участник почти полностью подавил ВИЧ в течение почти 4 лет, после чего вирус резко восстановился, потому что он заразился другим штаммом ВИЧ, явление, известное как «суперинфекция».

У первого участника, но не у второго, ученые обнаружили высокие уровни ВИЧ-специфических иммунных клеток, называемых CD8 + Т-клетками, которые могут убивать инфицированные вирусом клетки, что указывает на то, что у каждого человека действуют разные механизмы контроля. Исследователи также обнаружили, что второй участник, у которого был более слабый ответ CD8 + Т-лимфоцитов против ВИЧ, имел очень сильный нейтрализующий ответ антител на протяжении всего периода наблюдения до внезапного отскока вируса. По мнению ученых, это говорит о том, что нейтрализующие антитела могли сыграть значительную роль в обеспечении почти полного подавления ВИЧ у этого человека, пока он не приобрел новый штамм вируса.

Исследователи подчеркнули, что во избежание возникновения вирусной устойчивости и предотвращения потенциальной неверной интерпретации научных данных в исследованиях, подобных этому, важно проводить рутинное тестирование на антиретровирусные препараты людей с ВИЧ, которые прекращают лечение на длительные периоды времени. Кроме того, исследователи определили суперинфекцию ВИЧ как потенциальную причину внезапного вирусологического прорыва у людей с ВИЧ, которые прекращают лечение, особенно когда прорыв происходит после длительного периода подавления вируса.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вирусспидвич
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Создадут когда-нибудь лекарство от ВИЧ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько времени можно подавлять ВИЧ после прекращения лечения: исследование врачей
8:00:11 10/29/2021
Сколько времени можно подавлять ВИЧ после прекращения лечения: исследование врачей
Признаки коронавируса осенью 2021 года: как изменились симптомы с начала пандемии?
7:30:51 10/29/2021
Признаки коронавируса осенью 2021 года: как изменились симптомы с начала пандемии?
31 октября - День автомобилиста-2021: какие автомобили самые любимые у россиян. Традиции праздника
7:15:16 10/29/2021
31 октября - День автомобилиста-2021: какие автомобили самые любимые у россиян. Традиции праздника
«Снимите розовые очки»: исследователи оценили, насколько оправдан оптимизм у людей сегодня
7:00:42 10/29/2021
«Снимите розовые очки»: исследователи оценили, насколько оправдан оптимизм у людей сегодня
Дексаметазон при коронавирусе: как лучше лечить тяжелое течение - врачи изменили дозы
6:30:41 10/29/2021
Дексаметазон при коронавирусе: как лучше лечить тяжелое течение - врачи изменили дозы
День всех святых: как души умерших возвращаются в свои дома 1 ноября и что обязательно следует делать живым. Строгие запреты дня
6:15:46 10/29/2021
День всех святых: как души умерших возвращаются в свои дома 1 ноября и что обязательно следует делать живым. Строгие запреты дня
Миру грозит дефицит шприцев из-за роста доз вакцины от коронавируса - предупредили производители
6:00:13 10/29/2021
Миру грозит дефицит шприцев из-за роста доз вакцины от коронавируса - предупредили производители
Риск заражения коронавирусом от не вакцинированного человека возрастает в 20 раз: исследование
5:30:46 10/29/2021
Риск заражения коронавирусом от не вакцинированного человека возрастает в 20 раз: исследование
Все про Новый 2022 год: в чем встретить, что приготовить, как проводить старый год, как загадать желание под бой курантов
4:45:18 10/29/2021
Все про Новый 2022 год: в чем встретить, что приготовить, как проводить старый год, как загадать желание под бой курантов
В Новосибирске 18-летняя водитель через два после получения прав переломала ноги в ДТП
4:05:29 10/29/2021
В Новосибирске 18-летняя водитель через два после получения прав переломала ноги в ДТП