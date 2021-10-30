30 октября - Международный день карих глаз: какими качествами обладают кареглазые люди. Яркие приметы дня – на удачу и любовь

Мы часто встречаемся с выражением «Глаза — зеркало души», но мало кто задумывается о его значении. По глазам, их уникальной форме и цвету, можно многое рассказать о характере человека, понять его чувства и прочитать эмоции.
30 октября в календаре праздников отмечен как «Международный день карих глаз». Такой праздник имеет полное право на существование и даже необходим, ведь в одной только России количество людей с этим прекрасным цветом глаз превышает 118 миллионов человек. В мире же количество людей с карими глазами равно примерно 55% от общего числа населения Земли.
Принято считать, что люди с карими глазами имеют стойкий и сильный характер. Это сильные личности, способные выстраивать свою судьбу по любой желаемой траектории и добиваться хороших результатов в любой деятельности. Их воля сильна, как и вера в свои силы и способности. Но не все так гладко, как может показаться. Кареглазые люди часто бывают вспыльчивыми и эмоциональными. Для них важно проявление чувств так же, как и получение их в ответ. Они нетерпеливы и могут быть уперты, однако эти качества часто идут кареглазым на руку, позволяя в кратчайшие сроки добиваться желаемого.
Также кареглазые люди влюбчивы и романтичны. Они способны отдать партнеру все свои чувства и эмоции, всех себя и даже готовы чем-то жертвовать ради второй половинки. Благодаря такой их отдаче кареглазые часто находятся в крепких союзах и чаще остальных находятся длительно время в отношениях.
Традиции и приметы праздника.
Для этого праздника существует особая примета. Если поздравить поочередно трех кареглазых людей, то до конца года вам гарантирована большая удача в любых делах и начинаниях.
Еще одна традиция пропитана духом романтики и любви. Если вы поздравите с этим праздником влюбленную пару кареглазых, то в течение года встретите свою любовь или человека, посланного вам судьбой.