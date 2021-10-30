Для всех верующих благолепные слова 30 октября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»

В октябре весь мир православный славит снова Богородицу,
Вы к нам со своего небесного Парнаса всегда сходите!
Икону Божьей Матери «Избавительницы» почитаем,
И молитвы сердечные к ней за помощью посылаем!
Избави от бед и спаси наши души от зла,
Все православные просят тебя во все времена!
Константий Феодул тебя для мира нашего сберёг,
И от врагов разных твою икону, Богородица, уберёг!
***
Всех сегодня в церковь на службу святую призывают,
Икона Божьей Матери «Избавительница» всем всегда помогает!
Сколько раз к тебе народ припадал в просьбе о спасении,
И ты всегда откликалась и к нам обращалась с прощением!
Повод сегодня о духовном и душе нашей задуматься,
И в каждое слово молитвы сердечной нам надо вдуматься!
Всем ты помогаешь, избавляешь от горестей и бед,
И в сердце нашем ты живи всегда, много лет!
***
Великая благодать спустилась в наш мир вместе с твоим ликом,
Он запечатлён на иконе «Избавительница», со святым бликом!
Душа всех людей, как мотылёк, летит на свет Богородицы,
И пусть зло никогда не заступит путь к нашей Воеводице!
Помоги, прости и избави нас, заступница от всех горестей и бед,
И храни все человечество от глупости и беспутства много лет!
В этот праздник светлый все стремимся в церковь помолиться,
Чтобы душа наша могла раскрыться и удивиться!
***
Много лет назад старец афонский икону для нас спас,
Он берег, хранил и долго её силу молитвами удваивал!
А потом получил свыше духовный приказ,
Отправить икону в Россию, чтобы силы её ещё утраивал!
Весь православный мир принимайте пожелания о радости,
Все молитвы всегда дороже, чем обычные сладости!
Будьте душою прекрасными, светлыми, ясными,
И в поступках, и в делах оставайтесь всегда прекрасными!
***
Икону Божьей матери «Избавительница» мы почитаем,
И перед Её силою духовной мы колени сегодня преклоняем!
Молимся и просим её о помощи и милосердии,
После старца афонского вряд ли мы будем первыми,
Но всем всегда, ты, Богородице людям помогала,
И в радости своих поступков никогда от людей не скрывала!
Всех сегодня призываю о своём внутреннем мире задуматься,
И только к самыми чистыми намерениями о людях думаться!
***
Разреши, нам Богородица, снова с просьбой обратиться,
И к лику твоему, Избавительница, низ преклонится!
Просим отпусти нам грехи наши, прости и помоги всем,
Избави от напастей всяких злых нас скорей!
Поздравления все верующие с этим днём принимайте,
На все смотрите радостно и никогда не унывайте!
В церковь с самого утра сегодня Вы сходите,
И молитвой волшебной себе и близким своим помогите!
Стихи: pozdravik.ru
Изображение: Азбука веры