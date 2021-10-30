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Умные поздравления в милых картинках и ярких словах всем профи в День инженера-механика 30 октября

2:45:2610/30/2021
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Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика.

День инженера-механика

Чтоб все работало исправно,
Чтоб избежать поломки, травмы,
Везде успеть и всем помочь
Стремишься ты и день, и ночь.
И каждый сложный механизм
За трудовую свою жизнь
Ты изучил до мелочей.
Пусть в жизни трудовой твоей
Все будет слажено всегда
На дни, на месяцы, года!

День инженера-механика

В День инженера-механика
Желаю успешной работы,
Чтоб деньги водились в карманчиках,
И ждали карьерные взлёты.

Чтоб дело в руках твоих спорилось,
И был коллектив первоклассным,
А все твои планы исполнились,
И труд был всегда безопасным!

День инженера-механика

Поздравляем, уважаем, наш механик-инженер.
О вас мы сегодня скажем: «Он для остальных — пример!».
За работу и старание пусть повысят вам оклад
Да в честь праздника такого даже премию вручат.
Раз сегодня у вас праздник — отмечайте веселей,
А желать вам дружно будем воплощения идей.
Всё, что в планах, всё, что в мыслях, вам скорей осуществить.
Однозначно всё улучшить... Ну и, наконец, зажить!
Классным быть специалистом и работать лучше всех.
Развиваться, чтоб в карьере вам сопутствовал успех.
Улыбнитесь нам, механик, хотим слышать мы ваш смех!

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок

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