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О чем следует помолиться апостолу Луке 31 октября: о защите от ошибок и поиске смысла жизни

3:00:1010/30/2021,София Мальцева
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Апостола Луку почитают православные верующие, которые приходят в храмы, чтобы помолиться и зажечь свечу перед Святым Образом.

Церковь чтит святого апостола Луку 31 октября. Фото: Pixabay.com

Евангелист Лука был одним из апостолов от 70-ти, иконописцем и врачом. Он ходил вместе с Павлом и читал проповеди. Также он стал автором Евангелия, в котором его наставлял Святой Павел. И стал автором книги "Деяний Апостолов". Это уникальный рассказ о дальнейшей деятельности Учеников Христа после Его Вознесения.

По святому преданию, апостол Лука — первый иконописец. Он стал им когда написал несколько икон Пресвятой Девы Марии, от которых были произведены многочисленный списки. Пречистая Дева, увидев творения Луки, сказала, что эти иконы будут служить людям. Предание гласит, что апостол Лука создал священное изображение святых учеников и апостолов Петра и Павла.
После смерти Павла, Лука начал проповедовать в Фивах и здесь апостол Лука скончался. Язычники повесили его на ветке дерева. После чего Святого похоронили в Фивах. По легенде, во время похорон полил дождь, исцеляющий людей от болезни глаз. Пациенты, которые подходили к гробнице святого, в этот момент исцелялись.

Церковь чтит святого апостола Луку 31 октября. Его жизнь и труды, а особенно ревность и верность выполнению спасительной дела служения Христу - пример, чтобы следовать и с Божьей помощью воплощать в своей жизни. Апостола Луку почитают православные верующие, которые приходят в храмы, чтобы помолиться и зажечь свечу перед Святым Образом. У него просят наставления перед каким-то важным делом, чтобы избежать ошибок и найти смысл жизни.

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традициихристианствопраздникиприметы день апостола Луки
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