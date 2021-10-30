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В Новосибирской области 18-летний жестоко поколотил и убил отверткой старшего приятеля

2:58:5710/30/2021
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Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Арестованный признал свою вину в убийстве в полном объеме.

Следственный комитет в Новосибирской области завершил расследование убийства отверткой. Фото: СКР

В Новосибирской области перед судом предстанет 18-летний юноша за убийство своего знакомого. Об этом 30 октября сообщили в региональном управлении СКР.

В Татарске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Чистоозерного района Новосибирской области, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 17 мая 2021 года в частном доме на ул. Первомайской в рабочем поселке Чистоозерное двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт и обвиняемый нанес 50-летнему приятелю не менее 17 ударов кулаками и твердым тупым предметом по голове, шею и различные части тела.

-После этого он взял в руку лежащую на кресле возле хозяйственной постройки отвертку и нанес ей мужчине не менее 6 ударов в область грудной клетки. Смерть потерпевшего наступила на месте, а фигурант по делу с места совершения преступления скрылся, - рассказали в Следственном комитете.

Вместе с полицейскими следователям СК удалось установить причастность 18-летнего к совершению убийства.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Арестованный признал свою вину в убийстве в полном объеме. В ближайшее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора поступят в суд.

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