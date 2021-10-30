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В Новосибирске пара забила молотком знакомую ради автомобиля Hyundai Creta

11:54:1310/30/2021
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Подозреваемых ждет срок вплоть до пожизненного заключения. За похожее преступление в Бердску осуждены два бердчанина на 21 и 18 лет колонии строго режима.

В Новосибирске год назад была убита женщина, которую ограбили знакомые. Фото: Pixabay

В пятницу, 29 октября, зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Новосибирска.

- Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно из материалов следствия, ночью 13 ноября 2020 года подозреваемые заманили свою знакомую в квартиру, которую заранее сняли, где нанесли ей не менее восьми ударов по голове молотком, после чего та умерла. Преступление было совершено с целью завладения ее автомобилем и другим имуществом.

- После этого мужчина и его помощница похитили автомобиль (Хендай Крета, 2019 года выпуска), иное имущество и документы, принадлежащие погибшей. Всего преступлением причинен ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей, - добавили в ведомстве.

Подозреваемые не признали своей вины. По одной из статей, которые им вменяют, может быть приговор в виде пожизненного заключения.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске в начале 2019 года двое подельников убили ради "Пежо" 34-летнюю Ирину Синельникову. Бердчанку задушили, а тело выбросили в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. В марте 2021-го Кемеровский суд огласил приговор убийцам - 21 и 18 лет колонии строго режима. В сентябре апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

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