В Новосибирске пара забила молотком знакомую ради автомобиля Hyundai Creta

В пятницу, 29 октября, зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Новосибирска.
- Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как стало известно из материалов следствия, ночью 13 ноября 2020 года подозреваемые заманили свою знакомую в квартиру, которую заранее сняли, где нанесли ей не менее восьми ударов по голове молотком, после чего та умерла. Преступление было совершено с целью завладения ее автомобилем и другим имуществом.
- После этого мужчина и его помощница похитили автомобиль (Хендай Крета, 2019 года выпуска), иное имущество и документы, принадлежащие погибшей. Всего преступлением причинен ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей, - добавили в ведомстве.
Подозреваемые не признали своей вины. По одной из статей, которые им вменяют, может быть приговор в виде пожизненного заключения.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске в начале 2019 года двое подельников убили ради "Пежо" 34-летнюю Ирину Синельникову. Бердчанку задушили, а тело выбросили в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. В марте 2021-го Кемеровский суд огласил приговор убийцам - 21 и 18 лет колонии строго режима. В сентябре апелляционная инстанция оставила приговор в силе.