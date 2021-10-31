Какой сегодня церковный праздник 31 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 31 октября 2021 годаДень чествования Луки - одного из 70-ти апостолов, сподвижника Павла. Автор одного из четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов.
Считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев. Символ святого - крылатый телец, держащий Евангелие.
Народные праздникиЛуков день
В день памяти святого Луки традиционно молятся об укреплении отношений в семье. Считается, что искренняя молитва помогает в этот день родителям понять детей, установить сильную связь между супругами, достичь взаимопонимания между домочадцами.
Приметы:
Густые облака на Луков день сулят скорое похолодание;
Если листья с деревьев ещё не опали, холода наступят нескоро;
Ночью тусклые звёзды на небе предвещают дождь;
Кошка царапает пол – к снегопаду.