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Какой сегодня церковный праздник 31 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:30:1210/30/2021
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В день памяти святого Луки традиционно молятся об укреплении отношений в семье.

31 октября отмечается Луков день. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 31 октября 2021 года

День чествования Луки - одного из 70-ти апостолов, сподвижника Павла. Автор одного из четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов.
Считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев. Символ святого - крылатый телец, держащий Евангелие.

Народные праздники

Луков день
В день памяти святого Луки традиционно молятся об укреплении отношений в семье. Считается, что искренняя молитва помогает в этот день родителям понять детей, установить сильную связь между супругами, достичь взаимопонимания между домочадцами.

Приметы:
Густые облака на Луков день сулят скорое похолодание;
Если листья с деревьев ещё не опали, холода наступят нескоро;
Ночью тусклые звёзды на небе предвещают дождь;
Кошка царапает пол – к снегопаду.

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традициипраздникиприметы день святого Луки
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