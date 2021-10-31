Сколько дней продлится ноябрьский локдаун в России: когда первый рабочий день? Положен ли двойной тариф

Коронавирус не первый год вносит в жизни россиян множество неприятных сюрпризов. Число заболевших с каждым днем вновь стремительно растет, как и показатели смертности, пугающие своими численными значениями. Именно поэтому президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Однако, с учетом эпидемиологической ситуации, некоторые регионы вошли в нерабочие дни и локдаун с 25, 27, 28, 29 октября.
На сегодняшний день нерабочие дни и выходные продлятся включительно до 7 ноября 2021 года, однако, с учетом статистики заболеваемости и смертности регионы в праве продлить нерабочие дни еще на какое-то время, как заявил в своем обращении Владимир Путин.
Первым рабочим днем после локдауна будет являться 8 ноября. В период с 30 октября по 7 ноября на нерабочие дни не выйдут сотрудники предприятий по созданию лекарственных препаратов от коронавируса, сотрудники магазинов с товарами первой необходимости, сотрудники аптечных сетей и предприятий с непрерывным производством. Посетить рестораны, фудкорты тоже не получится — на время ограничений еду можно будет заказывать только навынос.
Дни с 30 по 31 октября и с 4 по 7 ноября являются выходными. Это значит, что работники предприятий, вынужденно не ушедших на выходные, получат оплату по двойному тарифу. В дни с 1 по 3 ноября оплата будет по привычному тарифу, то есть в размере одного рабочего дня, так как эти дни являются нерабочими.