Что обязательно делали на Руси женщины и мужчины 31 октября? Традиции дня

31 октября православная церковь чтит память святого Луки, который написал первые иконы Божией Матери. Также святой был врачом. Люди молятся апостолу Луке об исцелении зрения, так как он сам был исцелен во время казни Иисуса, кровью, которая брызнула мужчине в глаз.
Этот день издавна считался днем лука и его базаров. Пошла эта традиция из-за созвучности имени святого Луки и овоща - лука. В этот день каждый человек должен был съесть хоть маленький кусочек лука, чтобы на протяжении года у него было крепкое здоровье.
По традиции 31 октября необходимо посетить церковь и помолиться святому Луке, попросить у него благополучия и здоровья для себя и своей семьи. Существовали определенные заговоры, которые люди произносили чтобы исцелить имеющиеся недуги. Люди, работающие на земле, просили о хорошем урожае и дожде.
В этот день женщины должны были испечь пирожки с желаниями и пожеланиями для домочадцев.
31 октября рыбаки часто отправлялись в море за рыбой и они просили у святого Луки благословения и хороший улов.
Что запрещено.
31 октября строго-настрого запрещено давать в долг соль, даже родственникам нельзя ее давать. Считалось, что вместе с солью вы отдаёте и свое счастье. Многие, конечно, забывали про данное правило и тогда, чтобы примета не сбылась, необходимо было макнуть в соль луковицу и съесть ее, чтобы нейтрализовать эффект.
31 октября люди накрывали стол и подавали пироги с луком. Проводили всевозможные конкурсы и споры. Например, тот, кто съест луковицу получит приз. Приз был придуман на усмотрение играющих.