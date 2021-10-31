Какой будет погода на ноябрьские праздники в 2021 году в России: куда идет похолодание – прогноз для Сибири и Москвы

Синоптики обещают, что ноябрь для жителей России будет теплее, чем обычно, а осадков почти по всей стране выпадет в пределах нормального значения. Наступили нерабочие дни и многие россияне хотят узнать, какой будет погода в их регионе.
Погода в Сибири на начало ноября.
1 ноября, понедельник. Максимальная температура этого дня будет +3 градуса, а минимальная -2 градуса. Синоптики обещают осадки в виде дождя или мокрого снега.
2 ноября, вторник. Станет еще прохладней, столбики термометра в ночные часы опустятся до -6 градусов, а днем поднимутся до +3 градусов. Пройдет мокрый снег.
3 ноября, среда. Станет еще холоднее, в дневные часы температура воздуха не превысит -10 градусов, а в ночные будет -14 градусов. Пройдет снег.
4 ноября, четверг. В этот день в Сибири будет самая низкая температура за неделю. Днем -10 градусов, а ночью -17 градусов. В этот день будет идти снег.
5 ноября, пятница. В дневные часы будет теплее, чем в предыдущие дни и на термометре будет -4 градуса, а ночью -14 градусов. Осадков не предвидится.
6 ноября, суббота. Днем -2 градуса, а ночью -5 градусов. Мороз спадает. Возможен снег.
7 ноября, воскресенье. Днем температура воздуха прогреется до плюсовой отметки. В Сибири в дневные часы температура воздуха будет +1 градус, а в ночные -3 градуса. Синоптики осадков не обещают в этот день.
Хоть в период нерабочих дней и не получится посетить развлекательные мероприятия в Москве, однако выйти на прогулку можно.
Прогноз погоды на первую неделю ноября в Москве.
1 ноября, понедельник. В Москве будет солнечная погода. Максимальная температура в дневные часы дойдет до показателя +9 градусов, а ночью опустится до +1 градуса.
2 ноября, вторник. Будет облачно, но без осадков. Днем +5 градусов, ночью 0 градусов.
3 ноября, среда. Пойдет дождь. Днем +8 градусов, а ночью +5.
4 ноября, четверг. В дневные часы температура воздуха дойдет до отметки +10 градусов, а в ночные +8 градусов. Дождь.
5 ноября, пятница. Весь день будет идти дождь. Температура днем +11 градусов, а ночью +8 градусов.
6 ноября, суббота. Погода будет пасмурной и дождливой. Днем +11 градусов, а ночью +6 градусов.
7 ноября, воскресенье. В этот день будет идти дождь. Днем температура воздуха прогреется до +6 градусов, а ночью опустится до +2 градусов.