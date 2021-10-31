Блогершу задержали за фото с голой частью тела на фоне Исаакиевского собора в Петербурге

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за снимков с обнаженной нижней частью тела на фоне Исаакиевского собора.
Как сообщили в региональном СКР, 30-летняя женщина проявила неуважение к обществу, «унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих», сфотографировалась на фоне здания собора, после чего отправила снимок в один из мессенджеров для дальнейшего распространения в Сети.
Известно, что 31-летнюю питерскую блогершу Ирину Волкову, устроившую эротическую фотоссесию на фоне Исаакия, задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком на один год.
Фото было сделано еще летом, но обратили внимание на нее в соцсетях только сейчас. Сейчас Волкова закрыла все свои аккаунты для просмотра. Руководство Исаакиевского собора жаловаться на блогершу не собирается.
Напомним, что непристойный снимок на фоне храма ранее стал поводом для возбуждения уголовного дела против блогера Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой. Их арестовали на 10 суток, Бобиева должны выдворить из России. А в пятницу обоих приговорили к 10 месяцам колонии по статье об оскорблении чувств верующих.