Хэллоуин-2021: Языческое и христианское происхождение 2000-летнего праздника

Эволюция праздника от древней кельтской традиции до ночи страшного веселья длится более 2000 лет.
«Это сезон костюмов, историй о привидениях и всевозможных восхитительно устрашающих розыгрышей, пишет foxweather.com.
Но то, что мы сегодня называем веселым праздничным сезоном, на самом деле является последней версией древнего священного дня, когда-то отмечавшегося в Ирландии.
Преображенное и массируемое временем, празднование постепенно включало новые культурные элементы, которые сместили его от его духовных истоков к более светской форме, отмечаемой во всем мире.
Несмотря на свое преобразование, дух древнего праздника живет, вдохновляя все, от костюмов, которые мы носим, до призраков, которых мы боимся - и всего, что между ними - на Хэллоуин.
Сильные предшественникиБолее 2000 лет назад коренные народы, называемые кельтами (произносится как «кельты»), жили в районе, который однажды будет назван Ирландией.
У ирландских кельтов было много традиций, одна из которых была предшественницей Хэллоуина: Самайн (произносится как «САХ-вэн»).
«Самайн - это слово, которое означает« конец лета », - сказала Клода Дойл, хранитель коллекции ирландского фольклора в Национальном музее Ирландии.
Согласно Дойлу, кельтский календарный год делился на две половины. Первая началась 1 ноября и была заполнена темными днями (зимой), а вторая половина началась 1 мая и была заполнена светлыми днями (летом).
Самайн, произошедший в ночь перед 1 ноября, имел особое значение для кельтов, потому что служил мостом между концом светлых дней и началом темных дней.
«Существует реальное убеждение, что сейчас не совсем один сезон, не совсем другой», - сказал Дойл. Для древних кельтов было обнаружено, что это промежуточное время имеет большой потенциал в отношении сверхъестественного.
Когда смерть и тьма любят нас«Многие наши традиции вокруг Самайна связаны со смертью и мертвыми», - сказал Дойл.
Во многом это связано с тем, что для древних кельтов смерть не была последним прощанием для умерших близких.
По словам Дойла, «дело не в том, что люди умирали. Они просто ушли в другой мир ».
Во время Самайна барьер между миром мертвых и миром живых считался самым тонким.
«Эти времена всегда считаются предельными, - сказал Дойл. «Когда ты живешь в это предельное время, все возможно - ты больше соприкасаешься со сверхъестественным».
Из-за этой связи существовало поверье, что духи и живые смогут перемещаться между двумя мирами в темноте ночи Самайн. Говорят, что в эту ночь бродят и мифические существа, такие как феи.
По словам Дойла, это движение сверхъестественного сделало Самайн страшным временем года, и некоторые люди воспользовались этим. Например, люди начали носить маски и костюмы, чтобы пугать и радовать своих соседей, надеясь получить угощение от домочадцев.
Урожай для жизниСамайн ассоциировался со смертью и тьмой. Но поскольку это произошло осенью и в конце сезона сбора урожая, это также было время, связанное с жизнью и пиршеством.
«Это время года, когда вы пожинаете все, что может дать вам земля, - сказал Дойл. «Все, что вы собираете, есть в каждой ягоде, которую вы можете собрать, в каждом яблоке, которое вы можете собрать, во всем, что собирают с земли. '
«Это время, связанное с темнотой, уединением и зимней спячкой».
По словам Дойла, время Самайна с окончанием сбора урожая является причиной того, что яблоки, орехи и ягоды так сильно фигурируют в традициях, связанных с Хеллоуином. Например, игра в мяч для яблок на протяжении сотен лет является частью этого праздника.
В то время как некоторые традиции, вдохновленные сбором урожая, были предназначены для развлечения, другие имели более божественный компонент из-за нашей близости с духовным миром в то время.
Одна практика заключалась в том, что ранние ирландцы вырезали лица демонов из репы, чтобы отпугнуть злых духов. Репу, овощ, который собирали в это время, затем выдолбили и использовали в качестве фонарей.
Люди также думали, что этой ночью они смогут определить свое будущее. По словам Дойла, один из способов сделать это - перекинуть через плечо длинную кожуру яблока, и образованная кожурой буква будет частью инициала будущего супруга.
«Мы говорим о сверхъестественном мире», - сказал Дойл. «И я думаю, что когда у вас есть очень темные вещи и мало общения, вы ищите знаки о том, какой будет жизнь».
«Вы верите в сверхъестественный мир, потому что некоторым вещам нет объяснения».
О, святая ночь ХэллоуинаСамайн продолжал включать новые традиции. Одно из них оказало значительное влияние на праздник: христианство.
Согласно Британской энциклопедии, самая ранняя известная дата христианства в Ирландии - 5 век. В последующие века древние кельты обратились в христианскую веру.
Чтобы облегчить это, христиане использовали методы, которые позволили некоторым аспектам кельтской веры сосуществовать с христианской верой.
«Потому что мы были язычниками», - сказал Дойл. «Христианство знало, что оно никогда не взлетит, если нам будет нелегко».
По словам Дойла, Церковь включила традиции Самайна в христианские праздники - День всех святых 1 ноября и День поминовения усопших 2 ноября. В эти два дня чествовали святых и души умерших.
Самайн был установлен накануне этих святых дней.
Инкорпорация Samhain также привела к ее ребрендингу. По словам Дойла, поскольку Самайн теперь происходил накануне этих святых или «священных» дней, Самайн стал известен как «Канун всех святых», «Вечер святых» и «Вечер святых».
В конце концов, его новое название было сокращено до «Hallowe’en» или «Halloween».
Ночь триллераС годами праздник, получивший название Хеллоуин, продолжал развиваться.
Костюмы стали менее пугающими, фонарики из тыквы стали формой искусства, и меньше яблочной кожуры использовалось для определения романтических перспектив.
Праздник превратился в ночь развлечений.
Но, как мы видим в рассказах о привидениях, в фильмах ужасов, которые мы смотрим, и в домах с привидениями, которые мы посещаем, духовный элемент, инициированный Самайном, продолжает жить в нашей современной интерпретации этого жуткого праздника.