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Что необходимо делать в первые три дня с момента Новолуния: важные ритуалы с 5 по 9 ноября 2021 года

9:00:0410/31/2021,Анна Филатова
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Ритуал можно проводить в течение первых трех дней с момента наступления новолуния.

Как правильно загадывать желание в новолуние.
Как правильно загадывать желание в новолуние. Фото: Рixabay.com

Луна ежемесячно проходит два важных периода - это новолуние и полнолуние.

Как правильно загадывать желание.

В дни новолуния принято загадывать желания и проводить ритуалы. Лучше всего проводить обряды после полуночи. В доме должно быть чисто. Человек, который будет проводить ритуал должен перед этим принять душ и облачиться в комфортную, свободную одежду. Все украшения необходимо снять. Душевное состояние должно быть спокойным. Не должно быть негатива и обид на других людей.

Возьмите лист бумаги, сосредоточьтесь на своем желании, визуализируйте его, представьте то, что оно сбылось и свои чувства после этого. После этого опишите на бумаги подробно свое желание. Можно сделать это накануне дня гадания, чтобы не торопиться в день гадания.

В момент наступления новолуния 5 ноября в 00:15 зажгите свечу, сконцентрируйтесь на своем желании и смотрите на огонь. Думайте о своем желании и поднесите листок к пламени свечи, сожгите его полностью. Пепел, который останется после сгорания бумаги стоит выбросить в окно. После этого тушите свечу и идите спать. По вечерам зажигайте эту свечу и смотря на пламя, размышляйте о своем желании, делайте так каждый день, пока свеча не догорит. Постарайтесь, чтобы свеча догорала пять дней.

Ритуал для привлечения денег.

Ритуал можно проводить в течение первых трех дней с момента наступления новолуния.

Вам понадобится 12 монет, разного достоинства. Положите их в ладонь выйдете на улицу, если такой возможности нет, то станьте возле окна, главное - чтобы на монеты попадал свет Луны. И прочитайте заклинание семь раз. Заклинание стоит выучить, с листка читать не рекомендуется.

После этого зажмите монеты в руке, а вернувшись домой положите их в кошелек. Монеты начнут работать уже на следующий день.

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