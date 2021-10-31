Что необходимо делать в первые три дня с момента Новолуния: важные ритуалы с 5 по 9 ноября 2021 года

Луна ежемесячно проходит два важных периода - это новолуние и полнолуние.
Как правильно загадывать желание.
В дни новолуния принято загадывать желания и проводить ритуалы. Лучше всего проводить обряды после полуночи. В доме должно быть чисто. Человек, который будет проводить ритуал должен перед этим принять душ и облачиться в комфортную, свободную одежду. Все украшения необходимо снять. Душевное состояние должно быть спокойным. Не должно быть негатива и обид на других людей.
Возьмите лист бумаги, сосредоточьтесь на своем желании, визуализируйте его, представьте то, что оно сбылось и свои чувства после этого. После этого опишите на бумаги подробно свое желание. Можно сделать это накануне дня гадания, чтобы не торопиться в день гадания.
В момент наступления новолуния 5 ноября в 00:15 зажгите свечу, сконцентрируйтесь на своем желании и смотрите на огонь. Думайте о своем желании и поднесите листок к пламени свечи, сожгите его полностью. Пепел, который останется после сгорания бумаги стоит выбросить в окно. После этого тушите свечу и идите спать. По вечерам зажигайте эту свечу и смотря на пламя, размышляйте о своем желании, делайте так каждый день, пока свеча не догорит. Постарайтесь, чтобы свеча догорала пять дней.
Ритуал для привлечения денег.
Ритуал можно проводить в течение первых трех дней с момента наступления новолуния.
Вам понадобится 12 монет, разного достоинства. Положите их в ладонь выйдете на улицу, если такой возможности нет, то станьте возле окна, главное - чтобы на монеты попадал свет Луны. И прочитайте заклинание семь раз. Заклинание стоит выучить, с листка читать не рекомендуется.
После этого зажмите монеты в руке, а вернувшись домой положите их в кошелек. Монеты начнут работать уже на следующий день.