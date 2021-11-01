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Женщины не умеют распознавать свое старение: требуется год, чтобы понять начало менопаузы

10:00:3910/31/2021
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Металлический привкус, выпадение волос и кожный зуд также были среди жалоб на здоровье, о которых женщины не подозревали, могут быть связаны с менопаузой - до тех пор, пока они не прошли через это.

Более половины женщин осознавали, что переживают менопаузу, только через семь месяцев после первых симптомов. Фото: Pixabay.com

Более половины женщин осознавали, что переживают менопаузу, только через семь месяцев после первых симптомов. Опрос 1000 женщин, находящихся или переживших менопаузу, показал, что 52 процентам потребовалось значительное время, чтобы понять, что вызывает боль в суставах, усталость и беспокойство.

Исследование показало, что 30% хотели бы получить больше информации о том, чего ожидать во время менопаузы, причем каждому десятому требуется больше года, чтобы распознать признаки, пишет express.co.uk.

Более трети считают, что менопаузу следует обсуждать более открыто, в то время как четверть не считает, что о ней имеется достаточно доступной информации.

Металлический привкус, выпадение волос и кожный зуд также были среди жалоб на здоровье, о которых женщины не подозревали, могут быть связаны с менопаузой - до тех пор, пока они не прошли через это.

Почти две трети согласились с тем, что менопауза не должна быть запретной темой, и более половины признали, что это гораздо больше, чем «когда у вас прекратятся месячные» - как это в настоящее время определяется в словаре.

Исследование было заказано Always Discreet, которая создала образовательный онлайн-центр, предлагающий бесплатные мастер-классы по менопаузе, предназначенные для обучения женщин тому, как лучше всего управлять менопаузой.

Эмма Джеррард из P&G Fem Care, Великобритания и Ирландия сказала: «Похоже, что существует реальный пробел в информации о менопаузе, и многие явно считают, что об этом просто недостаточно говорят.

"Но чем больше женщины говорят друг с другом об этом, тем больше мы можем демистифицировать этот опыт и дать женщинам возможность жить им и определять это по-своему.

Многие считают, что у женщин, которые переживают менопаузу, случаются несколько приливов, а затем менструация прекращается.

«Но это может длиться много лет, и есть множество других признаков, которые испытывают некоторые женщины, которые полностью скрыты под ковром и о которых не говорят. Пришло время поговорить женщинам».

Исследование также показало, что более четверти (28 процентов) женщин чувствовали себя «слишком молодыми», чтобы пережить менопаузу, когда появились признаки.

В то время как каждый четвертый (24 процента) испытывал опасения, а 17 процентов - беспокоились, хотя 15 процентов признают, что это оставило у них чувство сентиментальности по отношению к прошлому.

И 52 процента чувствовали бы себя более сильными, если бы знали больше о том, как лучше управлять своей менопаузой.

Также выяснилось, что 67 процентов признали, что не осознавали, что признаки менопаузы продлятся так долго.

Несмотря на это, более одного из десяти (11 процентов) заявили, что чувствуют себя более уверенно после наступления менопаузы, а еще один из 14 заявил, что чувствует себя более женственным.

Чуть менее половины (45 процентов) опрошенных через OnePoll посчастливилось поделиться своим опытом с другими, чтобы попытаться помочь им пройти через все это.

Но 54 процента заявили, что им вообще некому помочь в период менопаузы.

Опрос также показал, что более половины женщин не осознавали, что переживают менопаузу, в течение семи месяцев после того, как у них впервые появились признаки менопаузы.

Посол бренда Always Discreet, Лоррейн Келли сказала: «Мне потребовалось время, чтобы понять, что я переживаю менопаузу, но когда я это сделала, это было, честно говоря, облегчением.

«Я думаю, это потому, что люди мало говорят об этом, и поэтому, когда это происходит, вы не узнаете признаков.

«Осведомленность и образование, которыми руководят Always Discreet, помогут большему количеству женщин понять, что с ними происходит, и дадут им возможность жить своей менопаузой по-своему».

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